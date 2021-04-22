【生態保育】沙螺洞現本港首記錄闊裂葉羊蹄甲　確立當地獨特生態價值

▲ 闊裂葉羊蹄甲的葉片。(受訪者提供)

沙螺洞有「蜻蜓天堂」美譽，有環團正復育當地罕見的山谷淡水濕地，在生態調查期間，於沙螺洞風水林邊發現闊裂葉羊蹄甲，為本港首次記錄，認為進一步確立沙螺洞獨特的生態價值。

闊裂葉羊蹄甲是蘇木科中的羊蹄甲屬植物，該屬在全球約有300種，主要分布在熱帶及亞熱帶地區，約有30種分布於中國各地，香港則錄得其中6種及1種變種，包括香港市花洋紫荆。至於闊裂葉羊蹄甲，根據《中國植物誌》，其分布於褔建、江西、廣東及廣西一帶，本港過去一直未有官方記錄。

綠色力量教育及項目經理鍾翠珊指出，闊裂葉羊蹄甲是木質藤本植物，會攀附其他植物或支撑物向上生長，它們的嫩枝、葉柄和花序均有短毛，葉的中央位置裂口相當淺，花瓣呈淡綠色。

負責沙螺洞復育項目的綠色力量助理教育及項目經理余健綱表示，除了最近紀錄的闊裂葉羊蹄甲，該項目的恒常生態調查亦發現多種稀有和分布局限的植物，包括2020年11月於剛完成修復的人工沼澤發現水蕨（Ceratopteris thalictroides）。

根據漁農自然護理署的《香港稀有及珍貴植物》，水蕨是易危物種，亦是國家二级保護野生植物；2020年7月於新建的生態池塘發現尖瓣花（Sphenoclea zeylanica） ，該物種屬本地罕見，在台灣和華南地區則常見於稻田和積水的濕地。隨着該處生物多樣性上升，能進一步確立沙螺洞獨特的生態價值。

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記者：洪芷晴