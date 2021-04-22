【新冠肺炎】綠茵幼兒園康城分校教師確診停課14天　兩班K3隔離檢疫其餘師生要強檢

▲ 綠茵英文（國際）幼兒園（日出康城）。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，消息指，今日（22日）新增20多宗確診個案，涉不明源頭感染設記者會。其中綠茵英文（國際）幼兒園（日出康城）一名職員昨日初步確診，學校昨晚亦向家長發出特別通告，指收到衞生防護中心通知，就讀K3A(a.m.)及K3B(a.m.)的兩班學生被列為密切接觸者，學生需由一位成人陪同進入隔離營。（詳情即看：【下一頁】）

學校今日下午再發出特別通告，指一名教職員證實確診，學校將由今日起停課14天至5月4日，期間不容許任何人士回校，而校長、主任、K3A(a.m.)及K3B(a.m.)師生，與負責清潔課室的工友會須隔離檢疫14天；其餘教職員、所有師生及同住家人要進行強制檢測，收到結果後要向當局報告。

▲ 綠茵英文（國際）幼兒園（日出康城）。（梁偉榮攝）

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記者：黃悅晴