【旅遊氣泡】港星或推遲至最快下周初公布重啟詳情　新加坡交通部：暫無確實日子

▲ 港星或推遲至最快下周初公布重啟「旅遊氣泡」詳情，惟新加坡交通部稱，暫無確實日子。

香港與新加坡正就重啟「旅遊氣泡」進行討論，據報兩地政府原本今日（22日）公布最新安排，惟新加坡突主動叫停，兩地政府將推遲交代。有消息指，港星「旅遊氣泡」並無取消，最新細節或延至最快下周初宣布，最快5月底開展。新加坡交通部則稱，暫無確實日子，冀盡快公布。

新加坡交通部發言人回覆TOPick查詢時表示，星港一直就「旅遊氣泡」作緊密磋商，仍未決定公布重啟的日期，一旦準備好會立即公布，希望盡快成事，

Singapore and Hong Kong have been in close consultations on the Singapore-Hong Kong Air Travel Bubble (ATB). We have not fixed a date to announce the resumption of the Bubble, but will do so once we are ready, hopefully very soon.

TOPick正向本港商務及經濟發展局查詢更多詳情，正待對方回覆。

《彭博社》今日引述知情人士表示，香港及新加坡取消了原定於今日宣布有關重啟「旅遊氣泡」的安排，但未有解釋當中原因，亦未有討論新日子。報道引述知情人士指，有關決定由新加坡提出。

新加坡近期疫情升溫，已連續6日出現本土個案，北部一個外勞宿舍亦再爆發集體感染，有11人染疫，都是先前已康復的患者，再度受感染。 而本港近日疫情同樣未穩定，亦有變種病毒病例流入社區，據悉今日新增約20宗確診個案，更續現源頭不明個案。

香港及新加坡原定去年11月底啟動「旅遊氣泡」，但因本港當時爆發第四波疫情，「氣泡」在啟動前不足一日即時煞停，至近期本港疫情有所緩和，兩地政府重新商討重啟安排。《彭博社》昨日（21日）曾報道，港星最快今日公布重啟「氣泡」細節，預期5月中落實。

旅遊界立法會議員姚思榮今早在電台節目中稱，港府不時與新加坡探討，但為免起動後又因疫情失控而要叫停，兩地都比較審慎，料5月重「旅遊氣泡」的機會大。但據他了解，雙方未有具體時間表，但若疫情穩定，應該很快公布。

新加坡政府周二（20日）宣布，本周五（23日）凌晨起，放寬港人入境限制，從香港入境或過去14日曾到訪香港的人士，抵達新加坡後的隔離檢疫日數由14日至7日，期間需要到指定的隔離設施。

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記者：陳曉瑩