【旅遊氣泡】港星或推遲至最快下周初公布重啟詳情　新加坡交通部：暫無確實日子

香港與新加坡正就重啟「旅遊氣泡」進行討論,據報兩地政府原本今日(22日)公布最新安排,惟新加坡突主動叫停,兩地政府將推遲交代。有消息指,港星「旅遊氣泡」並無取消,最新細節或延至最快下周初宣布,最快5月底開展。新加坡交通部則稱,暫無確實日子,冀盡快公布。

新加坡交通部發言人回覆TOPick查詢時表示,星港一直就「旅遊氣泡」作緊密磋商,仍未決定公布重啟的日期,一旦準備好會立即公布,希望盡快成事,

Singapore and Hong Kong have been in close consultations on the Singapore-Hong Kong Air Travel Bubble (ATB). We have not fixed a date to announce the resumption of the Bubble, but will do so once we are ready, hopefully very soon.