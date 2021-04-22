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【新冠肺炎】今日新增14宗確診　2宗源頭不明本地感染包括康城綠茵幼兒園教師

社會 16:37 2021/04/22

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今日新增14宗確診個案以及約30宗初步陽性個案。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（22日）新增14宗確診個案，包括12宗輸入個案及2宗為源頭不明感染本地個案，包括一名康城綠茵幼兒園教師；另錄30宗初步陽性個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午出席記者會，交代最新疫情。

錄得的約30宗初步陽性個案涉及同一間化驗室，衞生防護中心稱情況不尋常，香港大學微生物學系系主任袁國勇教授將到場調查。詳情即看：【下一頁】

綠茵英文（國際）幼兒園（日出康城）一名教師確診，她最後上班日期為4月20日，當日曾於接待處工作，並為兩班K3上課約半小時，有關學生需檢疫。詳情即看：【下一頁】

另一宗源頭不明個案涉及一名19歲男子，他主要於葵涌貨櫃1號、2號及5號碼頭外圍工作，是一名理貨員，居住於屯門田景路 23 號新圍苑新碧閣，潛伏期間曾到過屯門市廣場等地方。詳情即看：【下一頁】

首班接載港人英國專機已於今晨抵港，全機291人經檢測全屬陰性。詳情即看：【下一頁】

另外，今日新增的12宗輸入個案有4人檢出帶「N501Y」變種病毒。詳情即看：【下一頁】

疫苗氣泡防疫策略：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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