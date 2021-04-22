警方葵涌工廈檢獲25.5公斤懷疑海洛英及冰毒　27歲男侍應被捕

▲ 海關葵涌工廈檢獲25.5公斤懷疑海洛英及冰毒。（曾秋文攝）

警方毒品調查科今（22日）表示，於葵芳拘捕了一名27歲男子，於其隨身物品內搜出懷疑海洛英，被落案控以一項「販運危險藥物」罪名，明日在西九龍法院提堂。

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探員昨日（21日）下午5時30分在葵芳葵豐街一工廠大廈單位外拘捕一名27歲報稱餐廳侍應男子，在其手持膠袋內搜出一包未開封的貓糧，內藏一磚懷疑海洛英，探員其後押解男子到工廠大廈內一單位搜查，再搜出35磚海洛英及7包透明膠袋包裹的海洛英及10袋懷疑冰毒，搜出之海洛英共重16公斤及9.5公斤冰毒，市值2,800萬港元。

毒品調查科女高級督察黃知雯表示，搜出之海洛英包裝印有「雙獅地球牌」標誌，根據資料顯示，該等包裝主要來自東南亞金三角地區，警方會繼續跟進毒品之來源地，不排除有更多人被捕。被捕27歲男子被落案控以一項「販運危險藥物」罪名，明日提堂。

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記者：陳麗娜