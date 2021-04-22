【查冊被控】涉車輛查冊被指虛假陳述　港台女編導蔡玉玲兩罪成立罰款6000元

▲ 蔡玉玲被控2項明知而作出要項上虛假陳述罪。（陳靜儀攝）

遭港台暫停《鏗鏘集》工作的編導蔡玉玲，去年就節目調查元朗7.21事件期間，涉申請車輛查冊時，填選申請目的為其他交通及運輸事宜，被控2項明知而作出要項上虛假陳述罪。經審訊後，裁判官今（22日）午於西九龍裁判法院裁定被告2項罪名成立，被罰款6000元。

被告蔡玉玲（37歲）早前否認2項為取得道路交通條例下的證明書明知而作出要項上虛假的陳述罪。

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控罪指，蔡分別於2020年5月17日及6月10日，在香港為取得一輛私家車的車輛登記細節證明書，明知而作出要項上虛假的陳述，即表示其申請證明書以作以下與交通及運輸事宜有關的用途，即進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸的事宜。

辯方在審訊時，指被告填選其他有關交通及運輸事宜，不屬於虛假陳述，指涉案車輛被拍攝到運送武器到場供疑犯使用，屬車輛不當使用，與交通運輸有關。

辯方又指，法例訂明運輸署署方在收取查冊費後，須給予申請人資料，屬絕對責任，而有關申請階段填選申請目的，只是1個行政措施，並不影響運輸署決定。

控方則指，被告不單是查找車主，更嘗試採訪車主及用於報導，採訪及報導行為與交通運輸無關，行為超出交通事宜範圍。

控方又指，當申請用途無關交通運輸時，運輸署無責任披露資料，而且登記資料包含車主個人資料，車主不會預期被用作其他用途，又指填寫申請用途時，法律程序及買賣車輛這兩項不適用，不代表被告就可以作虛假陳述去誤導運輸署。

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記者：王仁昌