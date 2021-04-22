【輸入個案】12宗新增輸入個案4人檢出有N501Y　累計變異病毒個案已達235宗

▲ 今日12宗新增輸入個案中，有4人檢出有N501Y。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（22日）新增14宗確診個案，包括12宗輸入個案及2宗為源頭不明感染本地個案，包括一名康城綠茵幼兒園教師；今日另有30宗初步陽性個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午出席記者會，交代最新疫情。

歐家榮表示，今日新增12宗輸入個案中，分別8宗來自印度，當中7宗個案為乘搭4月9日AI 1314航班，他們在不同酒店隔離，並在第12日的樣本呈陽性；另一宗為乘搭4月4日乘搭UK 6395航班，該個案為不確定個案，入院後再次採取樣本呈陽性，而航班UK 6395至今有52宗確診個案。

歐家榮續指，另外2宗輸入個案來自尼泊爾，在4月20日乘搭RA409航班，在機場檢測呈陽性；1宗來自土耳其，在4月12日抵港；1宗來自巴基斯坦。

12宗個案中，有4宗檢出有N501Y變種病毒，包括2宗來自印度的個案，土耳其和巴基斯坦則各一宗。

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記者：曾卓鋒