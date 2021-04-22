【DSE2021】恒生於Instagram限時動態推模擬考試　參加考生有機會獲限定版御守

▲ 「夠薑蔥 GO! GingerOnion」推出 InstaMockExam。（恒生提供）

由恒生銀行創立的社交平台「夠薑蔥 GO! GingerOnion」推出 InstaMockExam，由明日（ 23 日）起將在 Instagram 專頁上進行模擬考試，考生完成挑戰後更有機會獲得由網絡人氣插畫家設計的學業御守及20元獎勵補貼！

「夠薑蔥」InstaMockExam題目涵蓋數學、地理、生物及經濟四大熱門科目，由導師團隊嚴選DSE由推行至今，最「伏」、最易答錯的試題題型和種類，9 道題目會分階段於「夠薑蔥」的 Instagram以限時動態進行，內容以輕鬆有趣的插畫表達，配上解題心得。

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另外，「夠薑蔥」亦為考生設計4款限定版學業御守，以 DSE 為主題，寫上「得星應手」、「合格」、「全力應援」等打氣字句，以及度身訂造的可愛插畫。限定版學業御守將於4 月 23 日起送出，同學只需在完成InstaMockExam挑戰後，將指定的限時動態截圖，並於個人帳號的限時動態中分享，同時標記「夠薑蔥」及兩位朋友，再到指定貼文留言，便有機會獲得御守一個。

此外，「夠薑蔥」×「Desk-on 溫室」推出「溫室乖寶寶」計劃，為參與 InstaMockExam 的同學送上港幣 20 元的溫習室獎勵補貼，有興趣的應屆考生須需追蹤「夠薑蔥」的 Instagram，並提供曾參與 InstaMockExam 的畫面截圖，及填寫「Desk-on 溫室」的預約表格，就可獲得港幣 20 元的獎勵補貼，名額為200人。

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責任編輯：黃悅晴