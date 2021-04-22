【新冠肺炎】首班接載港人英國專機已於今晨抵港　全機291人經檢測全屬陰性

▲ 食衞局副局長徐德義今日出席疫情記者會。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反撲，今日(22日)再增14宗確診個案，大部分均屬輸入個案，惟餘下有2宗本地感染源頭不明個案。食衞局副局長徐德義聯同衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲將見記者，交代最新疫情。

食衞局副局長徐德義表示，過去兩周有165宗確診，當中有128宗輸入個案，餘下37宗本地個案，包括15宗源頭不明，有13宗為無病徵感染。

至於外防輸入方面，過去7日印度及菲律賓有5名或以上乘客確診，並檢出有N501Y；當局已按地區性航班熔斷機制，於4月20日起禁止印度、菲律賓及巴林來港14天，並列入599H章下極高風險地區，曾於當地逗留2小時者，都禁止來港14日，避免有關人士經轉機來港。

徐德義稱，早前安排專機接載英國港人返港，第一班專機已於今日清晨抵港，涉及291名乘客，於機場經檢測後全為陰性，已由專車放去指明檢疫設施，並會於第7、2、19天檢測，21日檢疫期後7天需自我監測，第26天再需接受檢測。

他提到，當局為指定表列處所及餐飲處所員工、社署轄下院舍員工、學校教職員、需強制檢測的居民及工作人員、接獲安心出行通知人士，都可免費檢測。

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責任編輯：陳正怡