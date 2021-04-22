  • 27°C
香港時間 : 2021422日 (週四) 18:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】首班接載港人英國專機已於今晨抵港　全機291人經檢測全屬陰性

社會 16:40 2021/04/22

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

食衞局副局長徐德義今日出席疫情記者會。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反撲，今日(22日)再增14宗確診個案，大部分均屬輸入個案，惟餘下有2宗本地感染源頭不明個案。食衞局副局長徐德義聯同衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲將見記者，交代最新疫情。

食衞局副局長徐德義表示，過去兩周有165宗確診，當中有128宗輸入個案，餘下37宗本地個案，包括15宗源頭不明，有13宗為無病徵感染。

至於外防輸入方面，過去7日印度及菲律賓有5名或以上乘客確診，並檢出有N501Y；當局已按地區性航班熔斷機制，於4月20日起禁止印度、菲律賓及巴林來港14天，並列入599H章下極高風險地區，曾於當地逗留2小時者，都禁止來港14日，避免有關人士經轉機來港。

徐德義稱，早前安排專機接載英國港人返港，第一班專機已於今日清晨抵港，涉及291名乘客，於機場經檢測後全為陰性，已由專車放去指明檢疫設施，並會於第7、2、19天檢測，21日檢疫期後7天需自我監測，第26天再需接受檢測。

他提到，當局為指定表列處所及餐飲處所員工、社署轄下院舍員工、學校教職員、需強制檢測的居民及工作人員、接獲安心出行通知人士，都可免費檢測。

即看新冠疫苗接種中心名單：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【新冠肺炎】劉澤星料67%人口打疫苗始達群體免疫　變種病毒出現前需盡快達致接種率
22:24 2021/04/21
【新冠肺炎】劉澤星料67%人口打疫苗始達群體免疫　變種病毒出現前需盡快達致接種率
【新冠肺炎】區議員指日出康城綠茵英文國際幼兒園需強檢　當局將派採樣樽不設強檢站
今日 13:16
【新冠肺炎】區議員指日出康城綠茵英文國際幼兒園需強檢　當局將派採樣樽不設強檢站
【新冠肺炎】綠茵幼兒園康城分校教師確診停課14天　兩班K3隔離檢疫其餘師生要強檢
今日 15:44
【新冠肺炎】綠茵幼兒園康城分校教師確診停課14天　兩班K3隔離檢疫其餘師生要強檢
新冠肺炎疫情 疫情 庾慧玲 疫苗 徐德義 衞生防護中心

最高瀏覽

【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
14:30 2021/04/19
【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
19:13 2021/04/19
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己
17:39 2021/04/20
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己