  • 27°C
香港時間 : 2021422日 (週四) 18:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】 醫管局前線員工下月中起每周用快速抗原測試試劑檢測　已打兩劑疫苗員工可獲豁免

社會 16:59 2021/04/22

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（22日）新增14宗確診個案，包括12宗輸入個案及2宗為源頭不明感染本地個案，包括一名康城綠茵幼兒園教師；同日錄得30宗初步陽性個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午出席記者會，交代最新疫情。

庾慧玲指出，一月初已先導形式為照顧體弱及末期病人的員工作測試，至上月起，有關測試改為每周一次，並以快速抗原測試，參與同事反應正面亦沒有找出陽性個案。為進一步保障病人，當局會為前線員工作進行定期測試，試劑料於下月起送到，5月10日起展開計劃。根據新安排，約6.5萬名員工會獲派發快速抗原測試試劑，每星期自行進行檢測，並呈報結果予醫院；而已打針新冠疫苗並已超過14日的員工可豁免定期的測試。

庾慧玲指出，截至今日早上9時，過去24小時再多14名病人出院，至今共有11,315名確診或疑似病人康復出院；現時共有149名確診病人分別於17間公立醫院、社區治療設施及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫；留醫患者中，有3人情況危殆，3人情況嚴重，其餘143人情況穩定。目前公立醫院已啟用653間負壓病房，合共1196張負壓病床，使用分別率為64.8%及54.2%。

同場加映，生智慧齒需要「開刀」的原因，即看：

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

警拘13歲男童涉以遊戲武器誘女童拍裸照　3名受害人最年幼9歲
今日 15:24
警拘13歲男童涉以遊戲武器誘女童拍裸照　3名受害人最年幼9歲
【新冠肺炎】綠茵幼兒園康城分校教師確診停課14天　兩班K3隔離檢疫其餘師生要強檢
今日 15:44
【新冠肺炎】綠茵幼兒園康城分校教師確診停課14天　兩班K3隔離檢疫其餘師生要強檢
警方葵涌工廈檢獲25.5公斤懷疑海洛英及冰毒　27歲男侍應被捕
今日 15:56
警方葵涌工廈檢獲25.5公斤懷疑海洛英及冰毒　27歲男侍應被捕
大嶼山 新冠肺炎 庾慧玲 新冠肺炎疫情 疫情 北大嶼山醫院 徐德義 肺炎 衞生防護中心 衞生署

最高瀏覽

【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
14:30 2021/04/19
【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
19:13 2021/04/19
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己
17:39 2021/04/20
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己