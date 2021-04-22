【新冠肺炎】 醫管局前線員工下月中起每周用快速抗原測試試劑檢測　已打兩劑疫苗員工可獲豁免

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（22日）新增14宗確診個案，包括12宗輸入個案及2宗為源頭不明感染本地個案，包括一名康城綠茵幼兒園教師；同日錄得30宗初步陽性個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午出席記者會，交代最新疫情。

庾慧玲指出，一月初已先導形式為照顧體弱及末期病人的員工作測試，至上月起，有關測試改為每周一次，並以快速抗原測試，參與同事反應正面亦沒有找出陽性個案。為進一步保障病人，當局會為前線員工作進行定期測試，試劑料於下月起送到，5月10日起展開計劃。根據新安排，約6.5萬名員工會獲派發快速抗原測試試劑，每星期自行進行檢測，並呈報結果予醫院；而已打針新冠疫苗並已超過14日的員工可豁免定期的測試。

庾慧玲指出，截至今日早上9時，過去24小時再多14名病人出院，至今共有11,315名確診或疑似病人康復出院；現時共有149名確診病人分別於17間公立醫院、社區治療設施及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫；留醫患者中，有3人情況危殆，3人情況嚴重，其餘143人情況穩定。目前公立醫院已啟用653間負壓病房，合共1196張負壓病床，使用分別率為64.8%及54.2%。

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記者：郭詩詩