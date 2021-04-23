【生命鬥士】患甲狀腺癌再歷喪夫抑鬱險尋死　80後藉園藝音樂治療走出傷痛

▲ Ruby在一年內經歷患癌及喪夫，丈夫猝死翌日，Ruby父親由於接受不了這打擊，胸口開悶送院始知血管全塞，立即做通波仔手術……幾乎要尋死的Ruby是如何走出傷痛的呢？

已有10年種植經驗的Ruby，2013年與兩位友人合租了這塊接近30,000呎的農地，是希望都市人來到綠豆豆農莊，有空間可以靜下來與大自然接軌。誰料Ruby與Dick在農莊開始拍拖最後結婚，只是短短年多光景，丈夫就因急性心肌梗塞而猝死，遺下她自己一人。但因著在田裏工作，與田友互動，都在在告訴她：「跟其他人的經歷相比，我不算甚麼，無理由打沉自己。」令她重新站起來。

▲ 這就是Ruby近來在農莊收養的狗，為了陪牠，她經常夜歸。（圖片：被訪者提供）

喜愛種植的Ruby，當初是因為從物流轉工做保險，多了空間，讓她想做一些自己喜歡的事情。「那時候搞農場都是心口得個勇字，因為在別人的農田種了兩年，自己搞又會怎樣呢？」而與Dick的一段緣，也是在農場開始，邊種植邊拍拖，2014年結婚，也是在自家農場舉行。

只歎幸福太短暫，2016年4月Ruby發現自己患了甲狀腺癌，幸好是第一期，但做完手術後，也有兩個月不能說話。而同年6月，又發現丈夫糖尿病上眼，突然有一隻眼看不到，好像被黑紗遮蓋，於是便找了相熟的醫生攝位做手術，但當眼睛視力漸有起色時，誰知就在7月31日突然猝逝。

▲ 昔日Ruby結婚，也是在農莊舉行。（圖片：被訪者提供）

「那天是周日，我去了日本旅行，但WhatsApp聯絡不到老公，因為我慣了我無時無刻都message他，而他又很快回應，因此，那天他沒有覆我，覺得很奇怪，而他也沒有在農莊出現，於是便叫奶奶去看看，誰知老公在睡夢中過身了。」Ruby覺得似乎一切有天意，幾個月前因要麻煩奶奶的工人照顧飼養的兔仔，因此將家裏的鎖匙交了給奶奶。

現在第一個發現我老公死了是我奶奶，我也不知道如果我瞓醒見到他死了，我會怎樣？我想我會不只一年depress，我會癲了，崩潰！

當然事後她已經好自責，丈夫出事時，她不在他身邊。

老公死後第二天，Ruby的父親由於接受不了這打擊，未能入睡之餘，胸口翳悶，於是便入醫院，發現有幾條血管栓塞了，需要做通波仔手術。霎時間，身邊兩個重要的親人都出事，令Ruby疲於奔命，要照顧父親之餘，又要辦老公的身後事。

▲ 由開業至今，Ruby看著不少田友拍拖結婚生BB，到小朋友長大了也一同來農莊種植。（圖片：被訪者提供）

患癌抑鬱不敢自殺自行停藥

雖然Ruby的甲狀腺癌已受控，但她要長期吃補充劑。極度傷心有點抑鬱又不敢自殺的她，於是刻意停藥打算尋死。

我有個多月沒有食藥，於是手震、易暈、心跳得快，而且周身瘀傷好像被人打般，結果要入院治療。後來才知道這樣停藥，都要年幾兩年才有機會死得。而且會好辛苦，好核突，像爆血管般一撻撻，我驚所以便食返藥。

為了排解喪夫之痛，Ruby除了回農莊之外，也會去行山，並且一有空就入南丫島。「那裏有間餐廳是由一對夫婦經營，男的教陶笛之外，又會很用心煮嘢食。他們會播陶笛的音樂，並且不讓人大聲說話，希望你享受個環境及音樂。我一個月都會去一、兩次，維持了半年，還走去學陶笛，可惜無恒心。」

Ruby相信種植是一種治療，音樂同樣也是一種治療方法。事實上，最初兩年，Ruby一談起丈夫的事，就會哭；但現在她可以和別人分享，希望透過自身的經歷，將正能量帶給別人。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

田友故事成為生存下去動力

其實農莊就好像一個小社會的縮影，每一個人都有不同的故事，他們的故事啟發了我要正面繼續走下去。就好像有人工作上壓力太大來這裏放空；有過度活躍的小朋友，來這裏淋水、翻泥變得很專注，很enjoy。

經營了8年，Ruby見證了有些從BB開始來農田，現在已長大了不少；有人拍拖來種田，現在已結婚生仔帶埋小朋友來。田友彼此也很熟絡，變了多一個聚腳點，還圍坐一起交換農作物。「許多人最初來都是不懂種植，但見到他們種到很開心，而且他們由不識到熟絡，也是我堅持繼續搞農莊，讓他們有聚腳地方的原因。」

由於許多時候Ruby都是一腳踢，因此從一開始，就要求田友要自律。像工具她會提醒他們從那裏拿，就要放回那裏；而瓜袋及飲品他們拿了，就自己放錢入錢箱。「因為農莊大，無理由要他們為了幾蚊就在幾萬呎的地方找我俾錢。其實生活在都市，人與人之間的信任已愈來愈少，農莊好像歸於原始般。」

毋忘初心打造寧靜種植空間

其實沒有經驗，要種植並不容易。「現在每年天氣都不同，氣候的影響不是你可以控制。當然自己要勤力，但也要接受氣候環境的變化，所以很多人種得唔好，就不想再種，但其實要明白那年有甚麼問題，才可以繼續種下去。」就算Ruby有多年種植經驗，她都是去年才栽種西瓜成功。「因為以前不知要有防雨棚，一遇颱風，西瓜就爆了。」

近年流行主題農莊，有人三番四次想和綠豆豆農莊合作，搞一些主題出來，但Ruby毋忘初心，希望大家來到農莊，在寧靜的環境享受種植，所以拒絕了。「我們收費不貴，賺錢不多，只是去年疫情及之前的社運差少許，托賴180塊田，都被租用了。」

▲ 父親一直幫手Ruby支撐農莊的運作。（圖片：被訪者提供）

颱風黑雨過後視察讓田友安心

少了丈夫在農莊幫忙，幸好有爸爸的協助。「8號風球或者黑雨，我們去不到農莊，但一落波，我們就會去看看有沒有水浸，有沒有瓜棚冧了，要否通渠清理垃圾。」有一次，就快八號風球，Ruby父親還在農莊，她想叫他離開但找不著他，令Ruby很擔心，於是她「飛的」去農莊看看，在幾萬呎的農莊狂叫，隔了一陣父親才有回應。「嚇死我了！我怕他在水裏跌倒，因為有時候水浸是可以浸到上膝頭。」

她也明白田友在颱風及黑雨過後，會很擔心自己的農作物有沒有受到影響，因此她會視察完拍照，然後post上FB，讓田友不用擔心，農作物沒事，可以周末有空才來看看。

不忍貓狗浪蕩收養在農莊

Ruby不單記掛農莊的農作物，還有貓和狗。「我先生走了第二天，我還有去農莊淋水，最重要是我怕我收養的流浪貓無嘢食，所以回去餵她。」今天，她總共收養了4隻貓，都是不忍心牠們到處浪蕩，而將牠們帶回家。

這個疫情我不敢周圍去，因為如果我中了招，我養的貓便要被拉去檢疫，不知會變成怎樣。

▲ Ruby不忍心見到街貓浪蕩，於是家中收養了4隻流浪貓。（圖片：被訪者提供）

最近她也收養了一隻狗，因為牠經常在農莊出沒。「我不想困住牠太久，所以會盡量在農莊晚一點才走。」由於農莊距離她家也要45分鐘車程，結果為了節省時間，很多時候就「飛的」回家。「我家裏又有4隻貓，因此回到家又要花時間陪伴牠們，結果搞到自己好夜瞓。」

11月29日是Ruby與Eric的結婚周年紀念，每一年在這一天，她都會將在農莊拍攝的婚紗照，post上FB。但願寄情於農莊、寄情於貓狗的她，能早日走出喪夫的陰霾。

記者：何小雲