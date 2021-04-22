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【失業率】政府公布最新失業率跌0.4個百分點至6.8%　失業人數回落至25.9萬人

社會 16:31 2021/04/22

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政府今日（22日）公布最新失業率。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，政府統計處今日（22日）公布最新1月至3月的失業率為6.8%，下跌0.4個百分點，為連升3期後再次下跌。而就業不足率亦由下跌0.2個百分點至3.8%。

最新失業人數就跌至25.9萬人，較上期下跌約1,800人；就業不足人數亦下跌至14.8萬人，減少約6,200人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率下跌0.4個百分點至10.7%，其中，餐飲服務活動業的失業率由14.1%下跌至13.3%。同時，人類保健活動業的失業率明顯下跌。其他行業的失業率變動不一，但幅度大致輕微。

勞工及福利局局長羅致光表示，由於不同行業的復甦步伐不一，加上訪港旅遊業依然低迷，勞工市場在短期內或仍會面對挑戰。然而，如果本地疫情持續受控，面向消費者的經濟行業的經營環境將可改善，應有助紓緩勞工市場的壓力。

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記者：徐紹軒

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