【源頭不明】幼師確診傳染力高學生須檢疫　潛伏期間曾健身做美容

▲ 綠茵英文（國際）幼兒園（日出康城）一名教職員確診。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（22日）新增14宗確診個案，包括12宗輸入個案及2宗源頭不明本地個案。2宗不明源頭個案，包括一名31歲女子，她於綠茵英文（國際）幼兒園（日出康城）任教師；另一名為19歲於葵涌貨櫃碼頭任理貨員的男子。

31歲源頭不明女子居住於將軍澳新寶城第4座，她於4月20日發病，有發燒及咳嗽並到私家診所求醫，獲轉介至將軍澳醫院，病毒檢測呈陽性。女患者為幼兒園教師，有接受定期檢測，對上一次陰性結果於4月9日。她最後上班日期為4月20日，當日曾於接待處工作，並為兩班K3上課約半小時，30名學生及數名職員需檢疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，老師及學生當時均有戴口罩，但由於他們在密閉的空間，而且教師曾派東西予學生，當局亦擔心學生戴口罩戴得不好，加上老師的病毒量不低，料傳染力高，故此安全為起，要求相關學生強制檢疫。

綠茵幼兒園康城分校教師確診學校今日發通告指要停課14天，兩班K3隔離檢疫其餘師生要強檢，詳請即看：【下一頁】

女患者在潛伏期間曾到坑口村朋友家中食飯，約5至6人要隔離檢疫，她曾於到過4月18日到天后坐忘Camper's用膳，4月9日到觀塘Pole Beat Gallery做瑜珈；4月10日及11日到訪灣仔會展緍紗展。4月16日到過坑口Physical健身，較早前亦到過將軍澳中心Bioscreen美容。當局會透過安心出行通知曾到訪的人士。

至於另一名源頭不明患者為19歲男子，他主要於葵涌貨櫃1號、2號及5號碼頭外圍工作，是宏記港務操作有限公司的理貨員，平時負責記錄抵港貨櫃的資料，不會接觸到碼頭工人，他亦曾於2號碼頭休息室逗留。曾到過有關地方的員工需要接受強制檢測。

該病人居住於屯門田景路 23 號新圍苑新碧閣，本身會接受定期檢測，對上一次得陰性結果日期為4月14日，他於20日採集的樣本對病毒呈陽性。潛伏期間他曾到過屯門市廣場拉麵店，本月17號到訪過安定街市，20號到過良景商場祥景茶餐廳等地方。

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記者：黃悅晴