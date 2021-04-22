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【慶祝母親節】東瀛遊5月8日再推Flycation　3人行媽媽免費乘搭【內附詳情】

社會 17:07 2021/04/22

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

東瀛遊推出母親節前夕「Flycation」套票優惠，3人行媽媽免費乘搭。

母親節將至，不少子女都準備節目跟媽媽慶祝節日，近期「Flycation（環港遊）」流行，東瀛遊趁母親節前夕（5月8日），推出專為慶祝母親節而設的「Flycation」航班，更提供「錫晒媽咪價」優惠，3人同行媽媽可以免費乘搭。

東瀛遊母親節「Flycation」航班詳情：

出發日期 5月8日（星期六）
飛行時間 上午10時至11時半
目的地 香港飛往香港
航班 UO6882
報名連結 https://www.egltours.com/travel/pages/flycation02/index.html

東瀛遊的「Flycation」航班，乘客會將乘搭HK Express（香港快運）航機出發，約1.5小時的航程中，可欣賞香港景緻，以及與機組人員玩小遊戲，嬴取日本國家旅遊局香港辦事處送出的當地禮品。

東瀛遊母親節「Flycation」優惠及套票詳情：

優惠一 Flycation航班媽咪價每位333元起，3人連稅合共$1,673
優惠二 Flycation航班 + 東涌世茂喜來登酒店自助午餐，媽咪價連稅3人共2,273元
優惠二 Flycation航班 + 東涌世茂喜來登酒店1晚住宿連早或晚餐，媽咪價連稅3人共3,353元起
優惠三 Flycation航班 + 銀鑛灣渡假酒店套票，媽咪價連稅3人共2,873元
優惠四 Flycation航班 + 香港迪士尼樂園探索家度假酒店1晚標準客房，媽咪價連稅3人共3,473元
優惠五 Flycation航班 + 昂坪360來回纜車套票，媽咪價連稅3人共1,973元
稅項包括機場保安費50元，機場建設稅90元及燃油附加費85元

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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