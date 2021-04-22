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【初步確診】昨錄得約30宗初步陽性均由華大基因檢出　防護中心指情況不尋常

社會 16:53 2021/04/22

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本港昨錄得逾30宗初步陽性均由華大基因檢出，防護中心指情況不尋常。

本港新冠肺炎疫情反撲，今日再增14宗確診個案，大部分均屬輸入個案，惟餘下有2宗本地感染源頭不明個案，同日再有逾30宗初步確診個案。食衞局副局長徐德義聯同衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲將見記者，交代最新疫情。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮提到，昨日接獲逾30宗初步確診個案，均由華大基因化驗所於4月20日抽取及檢出，包括9宗屬尖沙咀華美達華麗酒店，因早前列入為強制檢測，要求住客檢測，其中有9人於4月20日抽取的樣本初步陽性。

餘下21宗初步確診個案於個社區檢測中心抽取樣本，檢測後初步陽性，分別有8宗牛頭角社區檢測中心、2宗沙咀道檢測中心、4宗兆麟檢測中心、7宗友愛邨檢測中心。

防護中心將有關個案當作確診個案處理，會追蹤其密切接觸者檢疫，已安排病人入院隔離，惟當中9人於醫院取樣再檢測呈陰性，包括有5人來自華美達華麗酒店住客，餘下3人為牛頭角檢測中心、1人為沙咀檢測中心。

至於餘下21人經衞生署公共衞生化驗所覆檢後仍為初步陽性，會陸續送院再採樣檢測。中心強調，入院抽樣檢測雖陰性亦不代表是假陽性，會再持續數天抽樣檢測，並檢驗血清樣本有否抗體。

歐家榮稱，有逾21宗本地個案分布不同地區、不同大廈，包括屯門、黃大仙、慈雲山，當中有7人於友愛邨流動檢測站揪出，亦居於不同大廈、不同座向，並無聚集情況；初步確診患者的CT值均大於30，即病毒量低，有部分屬定期檢測特定群組，包括有5、6人於地盤工作，亦有部分屬清潔工等，需每兩星期檢測，而最近都係陰性。

歐家榮直言，同日同一化驗室有大量初步陽性個案，形容情況不尋常，未可排除是否屬真或假陽性，已邀請港大微生物學系講座教授袁國勇到化驗室了解。

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責任編輯：陳正怡

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