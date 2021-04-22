【逆轉人生】童年活在父斷片執啤酒罐度日　16歲女陪單親爸戰勝酗酒全因一件事

▲ 美國一名16歲少女陪伴單親爸爸戰勝酒癮，早前在學校作文分享這段經歷。

家庭環境對孩子的成長有深遠影響，美國一名16歲少女自小有一個酗酒爸爸，令她不得不迫著長大，還要兼母職照顧兩個弟妹。因爸爸一次酒駕被判罪，他的人生跌至谷底，也醒覺必須戒酒。女兒陪伴單親爸爸戰勝酒癮，早前在學校作文分享這段經歷，文章公開後感動無數人。

代醉酒爸照顧弟妹

據美國媒體報道，猶他州的16歲少女Preslee Scott自父母離異後，與一對弟妹跟爸爸生活，當她的單親爸爸Casey Scott醉酒時，她便擔當家長的角色照顧弟妹。她已習慣收拾爸爸丟下的啤酒罐，一如她媽媽在離婚前所做，每次爸爸喝醉後昏倒時，她都感到疲倦。她指出︰

我總是很著急，因為我不想讓我的弟妹看到爸爸酗酒的那一面。

▲ Casey戒酒後，一家四口回復幸福生活。（影片截圖）

三姊弟與爸爸一起生活，Preslee告訴自己必須好像成年人一樣，保護弟妹似乎變成她的工作。早前Preslee在英語課寫了一篇文章，講述這段深刻而痛苦的經歷，她寫道：

我記得爸爸會開車和我們去參加聚會，但送我們回家的永遠是媽媽，爸爸在聚會前後判若兩人。

撞車事件後跌至谷底

現年47歲的Casey從14歲開始酗酒，不過2018年9月他醉駕，撞上了一架私家車，車上有兩名幼童，幸好沒造成傷亡。Casey原本是美國國家廣播公司（NBC）附屬公司KSL TV在猶他州的特約記者，因為這次撞車事件成為當地頭條新聞，他被判處一年緩刑，也遭電視台解僱。他的人生跌至谷底，生活亦永遠改變。Preslee也在文章寫下事件：

如果沒有那件事，我爸永遠不會醒。他要先跌到谷底，才懂得求助。

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在撞車事件後，Casey決心戒酒，並在戒酒中心度過45日。他現在每周主持名為「療癒計劃」（Project Recovery）的Podcast節目，分享克服酒癮的過程，又邀請嘉賓講述他們戒酒的故事。

女兒撰文感動網民

Preslee的作文被老師評為A，她不知道如何告訴爸爸，直至2月才把作文拿給爸爸看。Casey閱後感動落淚，並決定在節目上朗讀出女兒的文章︰

我必須讀出來，讓更多人明白酒癮對家人朋友造成的傷害。

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文章引起不少網民共鳴，他們被Preslee所寫的一言一語感動。有人給寫信給Casey，表示「我就是文章中的你」、「我正是信中的那個女兒」。Casey透露與Preslee，以及13歲女兒Frankie、10歲兒子Boden的關係，從未像現在這樣好，Preslee分享︰

我以前很怕和爸爸在一起，現在我很興奮。他既是我的父親，也是我最好的朋友。

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責任編輯：王明芳