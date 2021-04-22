優質代餐必備五大指標　有「營」瘦身更健康  

有人說「Keep fit 減重」是女性的終身事業，但面對繁重工作、生活，要每天花時間準備及烹調健康餐並不容易，故有人會選擇用代餐代替一至三餐。不過，原來並非所有代餐都具備均衡營養，如欠缺蛋白質就會令皮膚及髮質變差！註冊藥劑師張力行（Ian）就提醒大家，在選擇時必須留意五大指標，確保達致有「營」瘦身的目標。

▲ Ian指選擇瘦身代餐，應留意五大指標。

指標一：臨床研究增說服力

坊間代餐種類繁多，各自標榜減重成效及優勢，難免令人出現選擇困難症。Ian直指：「大家在揀選代餐時，必須注意產品的成份及安全性，一般會建議具有臨床實證的產品。」例如OPTIFAST®瘦身代餐，為澳洲、歐美等醫生推薦，共有超過80多項臨床研究引證有助身體重回健康指標。臨床研究證明OPTIFAST® 比一般節食方法更為有效，每星期減重可達2.5公斤^。 臨急臨忙想瘦得更fit，記得選擇有臨床實證的產品，方可有事半功倍的效果。

指標二：蛋白質含量高

在各種人體必備的營養素中，蛋白質是組成角蛋白及膠原蛋白的主要元素，對肌肉與皮膚健康均有深遠影響。如果減肥期間沒有攝取足夠蛋白質，會容易出現頭髮稀疏、指甲變脆、容易饑餓及情緒低落等問題，故吸收足夠蛋白質對減重及保持身心健康同樣重要。

▲ 蛋白質是人體必備營養素，瘦身代餐中亦不可缺少。

Ian補充：「坊間有部分代餐的蛋白質含量低，有品牌每份更低至0.6克！如果長期食用，蛋白質吸收肯定不足，減重成效存疑，但健康就已肯定受損。」相對而言，OPTIFAST®瘦身代餐每份含量達20克，不單有助保持肌肉質量、皮膚、毛髮及指甲的健康外，更可維持飽肚感，對減重亦有幫助。

指標三：低升糖指數（GI）

除了充足的營養外，Ian強調：「升糖指數（GI）對代餐選擇亦是一大關鍵指標，特別是關注血糖人士，很多研究指出低GI飲食能幫助控制血糖。」GI是用來量度食物在進食後對血糖影響程度的數值，從而反映食物對血糖的影響。Ian補充，低GI的標準為55以下，代表攝取這種類型的食物，不會令血糖大幅提高，血糖上升的速度較慢，不會立刻觸發胰島素分泌儲存成脂肪，反而為人體提供持續能量，藉以維持人體新陳代謝及日常活動，令人不易感到飢餓及疲倦。低GI食物的另一個好處，是它令我們有飽足感，可以延遲饑餓感發生的時間，從而幫助控制體重。

可是，坊間不少代餐未有提供GI值，而OPTIFAST®瘦身代餐則明確列出GI值為18至29，並獲得專業澳洲升糖指數基金會（Glycemic Index Foundation）認可為低GI食品，認證其所含營養素符合國際標準，在同類食品中亦是較健康的選擇。所以想瘦身瘦得更有效，更加要揀有權威認證的代餐。

▲ OPTIFAST®瘦身代餐具豐富膳食纖維，有助推持腸道健康。

指標四：含豐富纖維

高纖維亦是維持腸道健康的關鍵營養素，Ian解釋，不少人常有便秘及腹脹等問題，正是因為日常膳食未能攝取足夠的纖維。OPTIFAST®瘦身代餐每份含有3.6克膳食纖維，約等於4碗生菜的含量，有助排走宿便，令體態保持輕盈。

指標五：含豐富維他命及礦物質

Ian反映很多人在節食減重時，皆忽略了攝取足夠的維他命及礦物質，令身體缺乏所需營養素，使健康受損，故選擇代餐時，亦要留意是否全營養配方。以OPTIFAST®瘦身代餐為例，含全面營養，每份具有28種維他命及礦物質，有助支援皮膚、頭髮及指甲健康。再者，疫情期間，減重之餘，增加免疫力同樣重要，攝取足夠維他命及礦物質可增加免疫力。

▲ OPTIFAST®瘦身代餐有奶昔及濃湯兩大類，並配備多款口味，皆可即沖即飲。

除了以上指標外，OPTIFAST®瘦身代餐是即沖即飲的代餐，尤為適合「貪方便」、經常OT的上班一族。特備奶昔及濃湯選擇，前者有朱古力、士多啤梨、咖啡、呍呢嗱及香蕉五種口味，後者則有雞湯及蔬菜湯兩款，以手搖杯或打蛋器攪拌至完全溶解即可飲用，相當方便。而且可跟據個人減重需要，代替早、午、晚，任何一餐、兩餐，甚至三餐。

Ian同時提醒減重人士，適量運動對提升及維持減重成效亦是重要一環，故選用適合代餐之餘，亦宜保持運動習慣，如慢跑、游泳及踏單車等帶氧運動則更為有效。

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^Mustajoki P and Pekkarinen T. Obes Rev 2001;2:61–72. 在多項臨床研究中，有肥胖問題人士接受了醫護人員營養輔導、運動建議及飲用雀巢®️ OPTIFAST®️瘦身代餐，每星期減重多達2.5公斤。產品效果因人而異。

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