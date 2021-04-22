【考有Feel】令純情姜濤變心邪之女神　「考靚」Polly被封《全民造星III》罕見美女【有片】

▲ Polly成為令姜濤變壞的女人。

ViuTV遊戲節目《考有Feel》漸成熱話，節目由阮小儀帶領MIRROR成員呂爵安（Edan），以及夏雨的兒子黃奕晨（Dixon）負責主持，透過「五感」遊戲讓眾嘉賓進行比賽。

在昨晚（4月21日）播出的《考有Feel》內，美女助手「考靚」劉若寶（Polly）卻令純情姜濤也想「變壞」。究竟「考靚」劉若寶是甚麼人？

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▲ ViuTV遊戲節目《考有Feel》。（IG圖片）

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《全民造星III》成名

本來當模特兒l的Polly因參加ViuTV真人騷《全民造星III》為大眾認識，當時旁白君稱讚Polly為《全民造星III》少有的美女。

當時工作人員問及Polly是靠外表入圍的看法，Polly表示：「這也是一個優點吧，因為漂亮讓我入圍。我在唱歌、跳舞方面也需要下苦功，也不想大完太著眼於我的外表。」

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後來Polly在賽前訓練班也展現出她滑稽的一面，導演彭秀慧曾擔心Polly會被「美女」局限，幸好Polly能打破局限，令Polly變得吸晴。

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五音不全入圍

Polly即使在入圍賽唱歌五音不全，仍然獲得評判三盞藍燈入圍，評判之一的卓韻芝後來收回藍燈：「妳可以入女ERROR，你不覺得自己走音有問題。不過你3盞燈其他人會很生氣，所以扣你一盞燈。」

有參賽者甚至對Polly的唱歌大走音也能入圍的賽果感到不公，Polly接受訪問時坦入圍心情不好受：「我也怕會連累大家，我會盡力學，希望趕上大家的步伐。」

後來Polly憑著個人努力，成功令觀眾留下深刻印象。比賽結束後，Polly曾參與綜藝《囝囝女女730》和《考有Feel》的美女助手「考靚」。

▲ Polly五音不全。（影片截圖）

純情姜濤變壞

昨晚播出的《考有Feel》，一向形象純情的姜濤在《究竟聽咗乜》環節中，在只能模仿其聲效的情況下讓隊友去猜，當抽中題目「食奶嘴」時，姜濤下以眼神示意身邊Polly的胸口，最後由隊友Stanley猜中並鏗鏘地說出「食奶嘴」。

▲ 姜B長大了。（影片截圖）

當Polly得悉姜濤借自己胸口給提示時，不斷拍打姜濤，在場邊「食花生」的阿Dee與Pinky拍手大笑，成為姜濤「長大」的經典一幕。

同場加映：姜濤訪問