【最型星二代】牛津畢業高富帥做爆肌健身教練　吳婉芳二仔剛柔兼備視寵物如家人

▲ 吳婉芳二仔Lynus牛津大學畢業，靚仔爆肌又有愛心，更視寵物如家人。

53歲有超級「美魔女」稱譽的1986年港姐亞軍吳婉芳（May），與已故丈夫胡家驊育有3子女胡智略（Casper)、胡智同（Lynus）及女兒Helene，遺傳了媽媽的高顏值基因，讀書又叻，當中二仔Lynus是英國牛津大學藝術系畢業，現為一位健身教練，操出爆肌身型非常吸晴。

現年24歲的Lynus除了操肌之外，更是一位愛護動物人士，最近Lynus為領養貓狗籌款，非常有愛心。在照片中，可見他教導參加者進行健身訓練運動，並擺檔義賣T-shirt、Tote bag等產品籌款。

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Lynus視寵物如家人，在IG常分享照顧愛犬的照片，帶同5隻愛犬上山下海之餘，又常用他的強勁臂彎緊抱愛犬，令不少女粉絲羨慕非常。

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曾奪健美比賽冠軍

據悉Lynus於英國牛津大學畢業後愛上健身，曾於當地參加健美比賽奪冠，當時吳婉芳帶同大仔及女兒親身前往支持。Lynus畢業後將興趣發展為事業，成為一名健身教練，並於IG分享健身貼士，他曾自言小時候又瘦又矮，到高中最後一年才開始做運動，鼓勵有志者要持之以恆。

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牛津大學藝術系畢業

Lynus跟大1歲的哥哥胡智略（Casper）曾讀香港華仁書院，之後赴英國哈羅公學（Harrow School）寄宿，哥哥升讀倫敦大學，以一級榮譽的成績畢業於經濟系，之後再讀碩士學位，現已回港工作。

至於Lynus於英國牛津大學就讀藝術系，他曾感言，以前很害怕別人問起在牛津大學讀什麼科，他會緊張不安地答，因別人得悉後的反應總是「哦……」，恍惚認為他並非就讀「真正的學科」如經濟學或商業之類。

▲ Lynus曾害怕告訴別人在牛津大學讀藝術，不乎別人的期望。（IG圖片）

如今當Lynus自稱是一名藝術家時，仍會感到緊張，但他多年來一直擁抱自我和所做的事。

藝術也是非常具挑戰性和技巧的事情，而且是非常主觀的，並非人人都會喜歡你的作品或你所做的事。正如生活也一樣，我仍在努力當中，但你只需要做自己想做的事，並為此感到自豪。

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家住2萬呎8層獨立屋

Lynus的條件絕對屬高富帥級別，太爺是香港富豪胡兆熾，做「喜蓮牌」電髮產品起家；爺爺胡寶星則是著名律師行胡關李羅創辦人之一，熱衷賽馬，家族名下的「喜蓮」系列愛駒曾贏過不少國際賽。而已故父親胡家驊也是著名馬主及富商，1993年迎娶三料港姐亞軍吳婉芳，並育有3子女，至2017年胡家驊在猝逝。

現時一家人居於由吳婉芳持有的8層獨立屋，位於跑馬地大坑道，豪宅的一樓為花園及戶外泳池、頂層為空中花園、地面為停車場、其餘6層則為客廳及房間，總面積約多達2萬呎。

不過去年情人節，Lynus在IG限時動態罕有貼出與女友的合照公開戀情，見他與女友的外型十分匹配，他更寫上：「Happy Valentines Day to my beautiful and kind honey」，相信不少女粉絲心已碎。

同場加映︰麥家琪專訪

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責任編輯︰林綺玲