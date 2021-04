【最型星二代】牛津畢業高富帥做爆肌健身教練　吳婉芳二仔剛柔兼備視寵物如家人

▲ 吳婉芳二仔Lynus牛津大學畢業,靚仔爆肌又有愛心,更視寵物如家人。

53歲有超級「美魔女」稱譽的1986年港姐亞軍吳婉芳(May),與已故丈夫胡家驊育有3子女胡智略(Casper)、胡智同(Lynus)及女兒Helene,遺傳了媽媽的高顏值基因,讀書又叻,當中二仔Lynus是英國牛津大學藝術系畢業,現為一位健身教練,操出爆肌身型非常吸晴。

現年24歲的Lynus除了操肌之外,更是一位愛護動物人士,最近Lynus為領養貓狗籌款,非常有愛心。在照片中,可見他教導參加者進行健身訓練運動,並擺檔義賣T-shirt、Tote bag等產品籌款。

Lynus視寵物如家人,在IG常分享照顧愛犬的照片,帶同5隻愛犬上山下海之餘,又常用他的強勁臂彎緊抱愛犬,令不少女粉絲羨慕非常。

曾奪健美比賽冠軍

據悉Lynus於英國牛津大學畢業後愛上健身,曾於當地參加健美比賽奪冠,當時吳婉芳帶同大仔及女兒親身前往支持。Lynus畢業後將興趣發展為事業,成為一名健身教練,並於IG分享健身貼士,他曾自言小時候又瘦又矮,到高中最後一年才開始做運動,鼓勵有志者要持之以恆。

牛津大學藝術系畢業

Lynus跟大1歲的哥哥胡智略(Casper)曾讀香港華仁書院,之後赴英國哈羅公學(Harrow School)寄宿,哥哥升讀倫敦大學,以一級榮譽的成績畢業於經濟系,之後再讀碩士學位,現已回港工作。

至於Lynus於英國牛津大學就讀藝術系,他曾感言,以前很害怕別人問起在牛津大學讀什麼科,他會緊張不安地答,因別人得悉後的反應總是「哦……」,恍惚認為他並非就讀「真正的學科」如經濟學或商業之類。

▲ Lynus曾害怕告訴別人在牛津大學讀藝術,不乎別人的期望。(IG圖片)

如今當Lynus自稱是一名藝術家時,仍會感到緊張,但他多年來一直擁抱自我和所做的事。

藝術也是非常具挑戰性和技巧的事情,而且是非常主觀的,並非人人都會喜歡你的作品或你所做的事。正如生活也一樣,我仍在努力當中,但你只需要做自己想做的事,並為此感到自豪。

家住2萬呎8層獨立屋

Lynus的條件絕對屬高富帥級別,太爺是香港富豪胡兆熾,做「喜蓮牌」電髮產品起家;爺爺胡寶星則是著名律師行胡關李羅創辦人之一,熱衷賽馬,家族名下的「喜蓮」系列愛駒曾贏過不少國際賽。而已故父親胡家驊也是著名馬主及富商,1993年迎娶三料港姐亞軍吳婉芳,並育有3子女,至2017年胡家驊在猝逝。

現時一家人居於由吳婉芳持有的8層獨立屋,位於跑馬地大坑道,豪宅的一樓為花園及戶外泳池、頂層為空中花園、地面為停車場、其餘6層則為客廳及房間,總面積約多達2萬呎。

不過去年情人節,Lynus在IG限時動態罕有貼出與女友的合照公開戀情,見他與女友的外型十分匹配,他更寫上:「Happy Valentines Day to my beautiful and kind honey」,相信不少女粉絲心已碎。

