【初步確診】今日有30宗初步陽性個案　9宗為尖沙咀華美達華麗酒店樣本

▲ 華大基因負責友愛邨愛暉樓檢測工作。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（22日）新增14宗確診個案，包括12宗輸入個案及2宗為源頭不明感染本地個案，包括一名康城綠茵幼兒園教師；今日另有30宗初步陽性個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午出席記者會，交代最新疫情。

歐家榮提到，現時有約30宗初步陽性個案，30宗個案全由同一間化驗所，包括：

9宗為尖沙咀華美達華麗酒店，該酒店日前納入強制檢測

21宗為社區檢測中心樣本，包括8宗為牛頭角檢測中心、2宗為沙咀檢測中心、4宗為兆麟檢測中心及7宗為友愛邨檢測中心

歐家榮表示，將會安排所有病人接受隔離，現時有9宗個案為呈陰性。而21宗個案中，他們居住在不同大廈，包括黃大仙、慈雲上，暫時未發現個案有流行病學關連，但共同點是CT值大於30，以及部分個案透過定期特定群組檢測，故謹慎起見將這些個案列為初步陽性。

然而，歐家榮認為情況不尋常，因同一日同一間化驗室有大量初步陽性個案，故已邀請港大微生物學系講座教授袁國勇到化驗室進行了解。

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記者：曾卓鋒