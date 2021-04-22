《花樣年華》20周年記念版4K上映　影院展出從未曝光珍貴劇照【內附詳情】

英皇院線將於4月29日起於全線6間英皇戲院獨家上映王家衛《花樣年華》20周年紀念版4K，包括中環娛樂行、屯門新都商場、馬鞍山新港城中心、尖沙咀iSQUARE、荃灣荃新天地及將軍澳康城。

為隆重其事，英皇院線及澤東電影於4月23日起，在英皇戲院尖沙咀iSQUARE設特展，全戲院設《花樣年華》場景佈置，並以「秘密」、「慾望」及「窺探」將展覽分成不同區域，令人甫踏進戲院已充滿《花樣年華》的氣息。

是次「花樣年華電影珍藏展」最讓人引頸以待的絕對是1:1高度還原電影拍攝場地「金雀餐廳」二人雅座場景，由餐廳裝潢至餐桌用具，均完美重現餐廳的環境，讓觀眾猶如走進電影之中，親身體驗周慕雲與蘇麗珍彼此揭露「秘密」的一刻。

至於戲院大堂及玻璃走廊均設置大型劇照裝置，率先展出多張從未曝光的電影照片及經典對白牆，每個展品都極具吸引力，勢必成為影迷的打咭熱點。

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電影《花樣年華》20周年記念版4K於4月29日正式在英皇院線獨家放映，除專享全港獨家365天網上購票免手續費優惠外，為回饋影迷的支持，由即日起凡購買電影《花樣年華》4K修復版門票兩張，可獲贈限定版電影海報乙張，數量有限，送完即止。

影迷還可參加《花樣年華》 SNAP & WIN活動，於戲院拍下《花樣年華》照片並上載至社交媒體，最具創意的40份作品將可獲贈《花樣年華》珍藏劇照乙張，萬物錯過。

另外，英皇院線將於5月7及9日舉行《花樣年華》特典場，觀眾入場時可獲贈電影特典五重奏乙份，包括《花樣年華》20周年記念版原聲大碟、20周年記念版A3電影海報、珍藏記念票、限定版濾片卡及款式隨機的珍藏劇照等特選禮遇。

▲ 《花樣年華》20周年記念版原聲大碟

《花樣年華》特典場資料如下:

日期：5月7日（星期五）7:40pm；5月9日（星期日）3:30pm

票價：港幣280元；VIP會員港幣250元

戲院：英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）IMAX影院（特典場放映版本並非IMAX版本）

「花樣年華電影珍藏展」展覽詳情如下：

展覽名稱：《花樣年華》電影珍藏展

展覽日期：4月23日起

展覽地點：英皇戲院尖沙咀 iSQUARE

入場費用：免費入場