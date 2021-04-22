【天王豪宅】周杰倫為愛女打造粉紅小城堡　全屋掛滿畫作培育子女藝術感【多圖】

▲ 周杰倫為愛女於家裡打造小城堡。

42歲的台灣天王周杰倫跟昆凌結婚6年，二人育有一對子女小周周（Hathaway）與小小周（Romeo），婚後的周杰倫將重心放於家庭上，夫妻二人經常帶子女到處耍樂，而周杰倫待女兒如公主般看待，日前他於個人IG發帖，分享於家裡為女兒打造的「小城堡」，當中最吸睛是窗外的夕陽美景。

昨日（21日）周杰倫於IG分享一張照片，原來他於億元豪宅內為女兒打造一個玩樂區，他以英文留言，意思是指：「我為家裡小公主打造了粉紅色城堡，但為甚麼是粉紅色呢？因為我也喜歡」。

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▲ 周董為女兒打造「粉紅色小城堡」。（取自instagram）

培養子女對藝術興趣

從照片所見，「粉紅色小城堡」內貼滿色彩繽紛的卡通壁紙，外面有一些英文字，令整個玩樂區充滿童心。

另外相中窗外的夕陽美景也成為焦點，除了可俯瞰無敵靚景外，更可欣賞到日落。難怪網民紛紛留言道「豪宅看出去的視野也太好」、「我的小公主看了也說想要」、「裝潢得太漂亮了」。

▲ 視女兒如小公主。（取自Instagram）

除了為女兒打造玩樂空間，只見周董的家裡掛了不少畫作，他更安排一對子女於超大型的膠墊上繪畫，他更搞笑寫道：「藝術家的誕生就是家裡不能怕髒」，似乎想培養一對子女對藝術的興趣。

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周杰倫於5年前以6.6億新台幣（約1.7億港幣）購入台北「和平大苑」頂樓複式單位，豪宅面積超過9,500呎，為全台北市最高的豪宅大樓。周杰倫花盡心思打造愛巢，找來由意大利名設計師Lorenzo Tondelli悉心設計裝潢，於空中花園打造為360度零死角觀景台，可俯瞰整個台北市。

周杰倫曾於IG發布動態影片，只見他一臉陶醉地彈三角鋼琴，不過有網民留言稱：「吵到鄰居了。」周董即幽默又不失霸氣回應：「我有想過，但我家沒鄰居，謝謝。」完全展現那霸氣。

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