【校長專訪】盼老師靈活變通教育學生成材　蔡繼有學校校長為熱誠堅守崗位19年

▲ 蔡繼有學校校長劉筱玲博士，為熱誠堅守崗位19，盼望老師靈活變通。

家長對直資、私立學校的學位需求大，其中私立的保良局蔡繼有學校（下稱蔡繼有）中小學一條龍，提供1至12年級的雙語教育，行IB課程。總校長劉筱玲博士是創校校長，主張推動圖書教學，相信每位學生都有其天分，創校信念是「Every Child is Good at Something。」一早已過退休年齡的劉博士仍堅守教育崗位，她不為甚麼，只為學生。

▲ 劉筱玲博士從蔡繼有學校在2002年成立起，堅守校長崗位19年。（陳國峰攝）

提供優良的語境 培育雙語並重

為培育學生雙語並重，蔡繼有為學生提供優良的語境，設雙班主任制讓學生全天候活學活用語言。劉博士認為，教導學生應視乎不同學生的能力制定教育方法，老師應靈活變通，「我們常常主張以小組教學， 匯報的時候不會只有一位學生說，全部學生都需匯報，才能訓練出自信。」劉博士猶記得，以往曾遇到不少學生在三、四年級便會因為沒有自信而放棄自己，「但我們學校沒有名次，分小組完成功課，慢慢幫助孩子建立信心。」

▲ 學校提供優質的教學環境，讓學生作全方位發展。（相片由學校提供）

接觸不同學科 擴展知識點全方位學習

劉博士一直提醒老師們，教育不應只跟著課程教書，反而應就著學生的能力而制定方法教導。在初中3年，蔡繼有學校的學生除了學習中、英、數及科學外，還要學習地理、歷史，設計與科技、藝術、音樂、製衣、家政及電腦等等，「我的理念是給他們認識不同的科目。」另外，學校給予學生學習其他語言的機會，如法文、西班牙文或日文學習，

我不想學生為了考試，我想他們學習不同語言，接觸更多文化。

曾有家長擔心孩子修讀16至17科，難以兼顧多個學科，劉博士為了減輕學生的學業壓力，讓學生Open Book考試，「這樣學生不用死記內容，但又能學習，擴展知識點。」

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成為一個尖子，劉博士認為溝通能力及領導能力極其重要，所以學生在高中考IGCSE前，學校提供多個機會，讓學生愉快學習。例如到不同的國家遊歷見識、到社區服務，訓練學生不同方面的才能，達致全方位學習。

▲ 學校推行世界教室，讓學生到世界各地交流學習。（相片由學校提供）

決定如常考IB 證明學生的實力努力

去年，因新冠肺炎疫情席捲全球，國際文憑組織（IBO）宣布取消IB考試，全球多達20萬名學生受影響，而香港則有逾千名學生受影響。雖今年仍受疫情影響，IBO今年讓學校自行決定是否讓學生繼續考試，劉博士毅然決定給予學生爭取高分的機會，

去年取消考試讓好多學生都失望，他們原本以為能在考試中發揮最大的努力，但最終卻只用模擬考及學校的評分，成績難以預料，若能考試則最起碼能證明他們的努力及實力。

懂表達態度好增錄取機會

蔡繼有近年接連誕生多名IB狀元，以往每年有約4,000人爭取160個小一學位。劉博士表示，面試主要留意學生的表達能力及態度，「學生面試時不說話、不禮貌、態度差，錄取的機會一定相對較低。」因應疫情的限制，往年需要3次面試，今年則減至2次。申請學生須按照學校的要求錄製短片，在第二輪面試，校方分別會與學生及家長進行網上面試。

▲ 劉博士因熱愛教育，為了學生留在蔡繼有學校。（陳國峰攝）

保持教學熱誠

一早已過退休年齡的劉博士為了學生、為最愛的教育工作一直留在蔡繼有學校，堅守崗位，「我在小時候就好想成為老師，我好熱愛這份工作，教學真的是無止境。」

該校有多位外國老師在校內教學超過10年，她經常跟他們說：

大家都不准老，一定要保持熱情，才能對教學有興趣，學生也會看見你有沒有熱誠。每個學生都不同，我希望老師不會只用一個標準教導學生，沒有一個方法能夠永遠都行得通。

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記者：梁節儀