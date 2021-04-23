【乘風破浪】志風號歷奇從內向學員變健談教練　外展生涯難忘秒速制服船上斬人事件

▲ 黃偉建是前香港外展訓練學校教練，從參與志風號的過程中，改變了他的人生。

志風號是香港唯一一艘雙高桅遠洋訓練帆船，自1980年下水開始至2000年退役，曾搭載逾萬名訓練員和參加者，從中激發參加者潛能，了解自我。

黃偉建是前香港外展訓練學校教練，首次參加外展以至在外展訓練學校最後工作幾年，都與「志風號」結下不解緣，在船上的磨練，令他受用一生。

大自然一直是黃偉建的另一個教室。「我自小參與戶外訓練，中一、二時朋友叫我參加民安隊少年團，我一口答允，政府有資助買制服，做服務還有少許車馬費。」來自徙置區的訥言內向小子自此生活變得充實，參與不同戶外訓練，上山下海、學步操，還要當「山火更」，即是假日到郊外巡邏，提醒遊人小心山火、勿亂棄置垃圾，受感染下他對郊野環境培養了責任感。

▲ 黃偉建跟學員說得最多的金句是：環境是你改變不了的，先改變自己的心態，也是他為人處世的座右銘。（曾耀輝攝）

熱外戶外運動，他考取了拯溺牌，畢業後到香港半島酒店任職救生員，在民安隊隊友邀請下，黃偉建參加了一個由外展訓練學校舉辦的海外18天課程，從日本鹿兒島駕駛遠洋帆船「志風號」返回香港。「一聽已滿有興趣，把如此大型的帆船駛回香港，興奮不已。試問在香港，那會讓你駕駛帆船飄洋過海，機會簡直是夢寐以求。」

首次參加外展訓練

當年二十出頭的他，與不相識的隊員在船上齊齊受訓和合作18天。在日本要到原始森林遠足露營、接受訓練，也到了宮古島作文化交流。船上接近40人，12人加教練為一組共3組，還有船長、大伙（副船長）、大車（機械工程師）、水手長和廚師。

「船一啟航，便需24小時運作，學習與船長船員溝通、升帆、清潔甲板、船艙及洗手間、掌舵甚至跟隨廚師煮飯，每部分大家輪流協作，挑戰不少。出到公海襲來的風浪高至幾十呎，像電影中的情節絕無誇張，暈船是司空見慣的事。」在逆境中硬着頭皮面對，對他而言是很大得着，使意志變得強大。

▲ 晚餐時間到了！（被訪者提供）

▲ 與同事在「志風號」合照。（被訪者提供）

辭退半島救生員工作

旅程結束，從船上回到陸地，黃偉建的思緒卻沒有「腳踏實地」飄到老遠，腦海中不斷回味海上的日子。「經歷過在戶外生活過，對個人改變和收獲很大，這些訓練和體驗在學校從未試過。重回工作崗位，身處五星級酒店太安逸，開始覺得工作沉悶，衝擊過後思考未來發展路向。」於是同一年他決定再次出走，參加另一個18天尼泊爾外展訓練課程，到蘇魯高原登山遠足，並徒步登上4,000多米高原的村莊，探訪當地居民和幫忙興建學校。

課程到尾聲，總教練與他坐着遠眺珠穆朗瑪峰，敎練知他對戶外訓練興趣濃厚，席間問他可有興趣加入外展訓練學校執教，黃偉建經過考慮後，回港後向酒店請辭，1998年初正式加入外展訓練行列。

與風浪搏鬥

當時求才若渴，他接受培訓一個月後即正式帶班，外展訓練學校當時在香港有3大基地，包括大網仔、往灣洲以及「志風號」，未到一年，他被安排登上「志風號」，先跟資深教練學習，然後獨挑大樑教班。



揚帆出海，驚險事多不勝數，黃偉建說每次駛往南中國海朝着菲律賓航行時，必遭遇大風浪，因多是冬天往菲律賓，「志風號」每次都是與風浪搏鬥，風速動輒四十幾海浬。「未曾經歷過的學員都會感到辛苦，作為教練，要告知學員在逆境下也要繼續。每次對教練來說都是功力的考驗，把帆船工作一無所知的學員，教至熟練懂走位，至駕船回港，彼此也是挑戰。」

▲ 學員時期以海水沖涼。（被訪者提供）

學員跌進海中、風急浪湧撞穿頭也非罕見，需馬上進行急救。「受傷難免，就如拉帆，個個也把手弄到起枕。」

又有一次晚上當更，雷電交加、海上翻起巨浪，船頭差不多直插深海。此時船長命令黃偉建與學員當更的一組上桅桿升起一塊未起的帆，藉以穩定船身，但其時眾人已嘔吐至倒地，惟有他找一個未倒下仍有知覺的學員硬着頭皮，爬上桅桿頂上再把帆落下，足足熬足一晚，終於把帆展開。

來自五湖四海的學員

參加外展訓練的學員來自五湖四海，由8歲小學生至中學大學生、邊緣青少年、傷健、戒毒和更生人士，以至企業機構高級行政人員也有。也會與社福界、社企、懲教署、男女童院的更生人士，或由社工轉介一些街童參與課程，讓年青人接受訓練，增加使命和責任感，重拾人生目標。

「無論是邊青抑或街童，我們都不會標籤他，會視為一般學員。他們一上船，除非跳船，否則無處可逃。在戶外陌生的環境下，往往能同化自己或被人同化，服從大自然服從教練，方能生存。」當然知道學員背景，教練會施行不同手法，建立他們自信心，進行團隊合作。

確有年輕學員坐在一旁，不聽指示，起帆不做、煮飯不依，但外展訓練至少一星期至10天，總不能一直採不積極態度。「始終要找事做，做得好得到讚賞，建立自信。見人玩得開心，自己也投入其中，心態會有改變，了解與人合作和付出，能讓事情改變。」

▲ 在外展訓練中，他接觸的學員不少是年青人。（被訪者提供）

揮刀斬人驚險事件

一群人性格各異，在船上多天，有爭拗甚至大打出手是常事。他憶述：有一日正在起帆位工作時，聽到甲板傳來吵罵聲，有隊員衝入廚房拿起菜刀威脅要斬其他人，黃偉建見狀，馬上從桅桿上一躍而下將之按下制服，使之冷靜，是教練生涯中一樁難忘事。

「很多時這些年青人因被標籤懶惰、學壞、反叛，又得不到身邊人的認同，教他們待人處世、確立人生目標，自然會有所迷失。他們其實都不壞，只是找不到機會或機遇發揮。與大自然搏鬥，一個浪冚來，你依然安然無事處理，換到在生活環境，有何困難解決不到？經過外展訓練後，眼界也開闊多了。」

在「志風號」三年多，在千禧年「志風號」退役。在船上工作，像在少林寺般，但『志風號』維修費用高昂，難以維持成本，無奈要出售。

外展工作影響了黃偉建，他作為教練也啟發了不少人。離開外展訓練學校後，他發展自己事業，主要做戶外培訓，如企業培訓、team building以及舉行講座，也有教跑步、獨木舟、山藝、越野跑等。他說現時工作以說話為主，由朝說到晚，小時候內向寡言的小伙子，確實一百八十度改變。

記者：周美好