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【靚太廚房】「亞洲廚神」教煎靚牛扒鎖住肉汁秘訣　一件神器測試生熟程度無失手【附母親節特輯送大禮詳情】

休閒消費 16:10 2021/04/23

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

有「亞洲廚神」之稱的蔡俊輝Chef Calvin，教大家如何在家中煎靚牛扒，使用一件神器便能測試生熟程度。

相信不少大人和小朋友都喜愛吃牛扒，母親節將至，如果大家不想外出吃飯，留在家中可以如何煎出餐廳水準級的靚牛扒？有「亞洲廚神」之稱的蔡俊輝Chef Calvin，會教大家如何揀牛扒，以及掌握生熟程度的秘訣，滿足各位「牛魔王」！

蔡俊輝Chef Calvin入行逾20年，有「亞洲廚神」之稱，現職西餐廳The Steam Room行政總廚。（湛斯雅攝）

中學畢業後入行超過20年，現職The Steak Room行政總廚的Chef Calvin來頭一點也不小，他曾經代表香港於奧林匹克烹飪大賽、WACS世界廚師大賽等國際賽事，贏得不少國際廚藝獎項，有「亞洲廚神」之稱。他曾任帝苑酒店副行政總廚、前香港洲際酒店行政副總廚，亦是國際廚藝學院（ICI）的畢業生。

準備材料。（湛斯雅攝）

材料

牛柳　　　100g，1-1.5吋厚

鹽　　　　適量

胡椒　　　適量

蒜頭　　　適量

牛油　　　適量

百里香　　適量

配菜

連枝蕃茄　適量

露荀　　　適量

揀牛扒貼士

Chef Calvin推薦牛柳，因肉質比較軟腍，亦相對較少筋和脂肪。（湛斯雅攝）

對於一家大小，Chef Calvin推薦牛柳這個部位。他指牛柳肉質比較軟腍，亦相對較少筋和脂肪，加上含豐富蛋白質，因此適合小朋友吃。牛柳為肉眼和西冷之間的部分，每隻牛只有2條。雖然十分矜貴，但Chef Calvin指在一般超級市場和凍肉舖都可以買到。而在選擇牛柳時，他建議：

最重要是看牛柳夠不夠鮮紅色，然後肉質看和按下去夠不夠結實，軟腍同時結實，然後要看紋理夠不夠漂亮，如果多點好像雲石般的紋理，越多代表越好。

在大小方面，他建議選擇約100克重，厚度為1至1.5吋的牛柳，因為對於一般家庭，會較易掌握控制火候。另外，Chef Calvin推薦選用新鮮牛柳，因為急凍牛柳流失血水較多，肉味比新鮮牛柳稍為遜色。

點擊了解做法詳情：

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做法

1. 如使用急凍牛柳，需放雪櫃解凍24小時，煎前取出並印乾水份。

2. 牛柳每邊平均灑上幼鹽。

3. 預熱煎鍋，調較至大火，下油後每邊煎約1分鐘，進行封邊。

4. 預熱焗爐至180度，焗大約3-4分鐘（如沒有焗爐可跳過此步驟）。

5. 取出牛柳，閒置（Rest）5-8分鐘。

6. 煎鍋調較至慢火，下油後拍扁蒜頭，連同百里香一起煎香。

7. 放入牛柳，加入少量牛油，每邊煎約1分鐘內（如沒放焗爐，每邊煎約1.5分鐘或以上）。

8. 將食物探熱針插入牛柳中間，探測溫度。

9. 視乎想要的生熟程度，上碟前煎香所有表面至脆面，取出隔油。

10. 灑上粗鹽、胡椒。

生熟程度溫度參考

1成（Rare） 50-55℃
3成（Medium Rare） 55-57℃
5成（Medium） 57-63℃
7成（Medium Well） 63-68℃
全熟（Well Done） 68℃以上

配菜做法

另外，在家長煎牛扒的時候，Chef Calvin建議小朋友可以幫忙準備簡單配菜。

1. 洗淨連枝蕃茄和露荀，瀝水備用

2. 煲一鍋熱水，加入少量鹽、胡椒和橄欖油調味

3. 露荀去皮，水滾後煮3-4分鐘

4. 連枝蕃茄上加適量鹽、胡椒和橄欖油，預熱焗爐至180度，焗2至3分鐘（如沒有焗爐，能以煎代替）

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記者：鄭樂晴

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