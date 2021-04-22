【北環綫】港鐵批出古洞站設計顧問合約予奧雅納　料2027年落成

▲ 港鐵批出古洞站設計顧問合約予奧雅納。（資料圖片）

港鐵公司今（22日）宣布，批出北環綫第一期項目，即興建古洞站的設計顧問合約予奧雅納工程顧問，展開詳細規劃及設計工作。

古洞站主要功能，是滿足古洞北新發展區的運輸需求，便利區內居民使用鐵路運輸系統，減少外出所需時間。顧問服務範圍包括制定工程設計，擬備建造時間表、刊憲圖則和項目成本估算，以及與政府部門及其他持分者聯絡。奧雅納工程顧問與港鐵項目及工程拓展團隊，將緊密協作完成工作。

港鐵項目及工程拓展總監包立聲表示，批出合約是北環綫項目的重要一步。古洞站將改善區內連接，為新界北市民提供交通便利。在項目推展過程中，亦會積極與社區保持緊密溝通。其他即將展開的工作，包括地質勘探及現有設施勘測等。

政府去年12月，邀請港鐵公司展開北環綫項目的詳細規劃及設計工作。北環綫項目第一期會先興建位於落馬洲支綫上的古洞站，這個新增車站設於落馬洲站及上水站之間；第二期會興建一條約長 10.7 公里的鐵路綫，以連接日後屯馬綫的錦上路站及新增的古洞站，途經3個設於新田、牛潭尾及凹頭的中途站。第一期工程預計於2023年動工，目標於2027年竣工。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰