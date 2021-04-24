【險象環生】上白石萌音綜藝玩滑翔傘　未扣好安全帶飛上天過程超驚險

▲ 上白石萌音綜藝玩滑翔傘，未扣好安全帶飛上天，令網民相當擔心。

曾為日本動畫電影《你的名字》聲演女主角「宮水三葉」的23歲女星上白石萌音，日前在日本電視台綜藝節目上挑戰玩動力滑翔傘，整個過程播出後引來極大反響，全因眼利的網民發現，她的安全扣在飛行途中鬆脫，隨時有機會喪命。

▲ 23歲女星上白石萌音。（圖片來源：IG@mone_kamishiraishi）

上白石萌音與模特兒佐藤栞里在上周五（16日）播出的綜藝節目《沸騰ワード10》中，由節目組安排一同來到千葉海岸挑戰極玩滑翔傘，期間卻發生嚴重疏忽事故。

有觀眾留意到，率先飛行的佐藤栞里滑翔傘上的安全扣未有鎖好，只需一按便能打開。而更驚險的是之後飛行的上白石萌音，她身後的安全扣不僅沒有上鎖，開關位置更夾著繩索，假如強風吹過，繩索隨時有機會脫落，令她由高處跌死：

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節目播出後上了日本Twitter熱門搜尋榜，大批網民留言斥責節目組罔顧藝人安全，又批評教練欠專業，相當擔心嘉賓安危：「令人心臟快要停下來」、「難道工作人員平時都沒有鎖好安全扣嗎？不是很糟糕嗎？」、「你們差點害死了大家的萌音！！」

▲ 上白石萌音去年曾與佐藤健合演愛情劇《戀愛可以持續到天長地久》，人氣急升。（圖片來源：IG@mone_kamishiraishi）

去年曾與知名男星佐藤健合演人氣愛情劇《戀愛可以持續到天長地久》的上白石萌音，現以歌影視三棲發展，是日本新一代上位女星，早於2011年已與妹妹上白石萌歌一同參與藝能公司選拔賽出道。

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今次事件發生後，電視台方面回應稱當日活動全交由滑翔傘公司安排，並對事件造成觀眾及藝人困擾而道歉。至於負責活動的滑翔傘公司，其後在官網發聲明為疏忽致歉。

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責任編輯：羅嘉欣