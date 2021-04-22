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【痞子殿下】監製澄清周嘉洛男一地位不變　伍詠薇不在新劇演出名單內

娛樂 17:53 2021/04/22

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監製陳耀全證實周嘉洛為《痞子殿下》男一。

周嘉洛為要頂替王祖藍參演古裝喜劇《痞子殿下》，更因此暫時離開《愛‧回家之開心速遞》。可是近日卻有傳《痞子殿下》改為曹永廉任男主角，周嘉洛變為第三男主角。

對此，該劇監製陳耀全回覆傳媒查詢否認傳言，指劇中演王子的周嘉洛由始至終都是男一，男二為朱敏瀚，曹永廉演鏢局的二當家。

另外，監製澄清伍詠薇沒有參此劇，女主角一角為陳瀅，演女二的王灝兒（JW）飾演鏢師，劇集將於5月初開拍。

撰文 : TOPick柴犬出動

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