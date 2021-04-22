【痞子殿下】監製澄清周嘉洛男一地位不變 伍詠薇不在新劇演出名單內 娛樂 17:53 2021/04/22 分享： 熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 監製陳耀全證實周嘉洛為《痞子殿下》男一。 周嘉洛為要頂替王祖藍參演古裝喜劇《痞子殿下》，更因此暫時離開《愛‧回家之開心速遞》。可是近日卻有傳《痞子殿下》改為曹永廉任男主角，周嘉洛變為第三男主角。 對此，該劇監製陳耀全回覆傳媒查詢否認傳言，指劇中演王子的周嘉洛由始至終都是男一，男二為朱敏瀚，曹永廉演鏢局的二當家。 另外，監製澄清伍詠薇沒有參此劇，女主角一角為陳瀅，演女二的王灝兒（JW）飾演鏢師，劇集將於5月初開拍。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【開心速遞】周嘉洛突然由男一變男三 主角位置突然被曹永廉取代 今日 13:17 【開心速遞】周嘉洛突然由男一變男三 主角位置突然被曹永廉取代 【兩台大戰】TVB捧千禧五虎迎戰ViuTV男團 羅天宇丁子朗周嘉洛朱敏瀚余德丞齊上位 18:29 2021/04/13 【兩台大戰】TVB捧千禧五虎迎戰ViuTV男團 羅天宇丁子朗周嘉洛朱敏瀚余德丞齊上位 【兩台大戰】曾志偉打人情牌召舊將返TVB 劉江回巢任《好聲好戲》導師 18:32 2021/04/19 【兩台大戰】曾志偉打人情牌召舊將返TVB 劉江回巢任《好聲好戲》導師 周嘉洛 曹永廉 電視劇 開心速遞 TVB