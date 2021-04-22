【國安教育】調查指8成小學中層不足難專責跟進國安教育　教聯會促政府辦培訓講座加強專業支援

▲ 教聯會調查發現，超過8成小學指中層職位不足，難以安排專責人員跟進國家安全教育。（教聯會提供）

《港區國安法》去年起實施，學校須開展國家安全教育。教聯會一項調查發現，近9成半小學計劃在早會、周會或班主任課分享相關知識，融入相關學科的有7成半學校。而在上周四的「全民國家安全教育日」，絕大部分學校都有安排學習活動。調查亦發現，超過8成小學指中層職位不足，難以安排專責人員跟進國家安全教育，近7成半學校指教師對相關課程不熟悉。

教聯會於4月中旬訪問了281間小學，了解學校推行國家安全教育的模式，發現當中94%學校在早會/周會/班主任課分享相關知識，76%會學校融入常識、中文等相關學科，近7成指會舉辦相關講座及進行展板展覽。而在剛過去的「全民國家安全教育日」，絕大部分受訪學校都有安排學習活動，當中逾8成小學有升掛國旗及奏唱國歌。

被問到國家安全教育遇到什麼困難時，81%受訪小學指中層職位不足，難以安排專責人員跟進，74%學校認為老師對相關課題不熟悉，亦有64%指現有課程緊迫。76%學校表示，在小學增設國情國安教育統籌主任職位，對推行相關教育有很大幫助；調查顯示95%受訪小學支持盡快通過理順小學中層人手及薪酬架構撥款，讓學校增設中層職位專責統籌國情國安教育的工作。

教聯會表示，目前小學中層主任須同時承擔STEM教育、價值觀教育、融合教育等多項策劃及統籌工作，不免會影響推行國情國安教育的成效，促請政府盡快將理順中小學中層人手及薪酬架構撥款放上財委會議程，並爭取立法會議員的支持，讓小學增設中層職位統籌國情國安教育。

教聯會亦促請教育局加強專業支援，包括定期舉辦國安教育培訓講座及工作坊，成立跨專業團隊，共同編寫教材及教學示例，並到校進行講解。

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責任編輯：黃悅晴