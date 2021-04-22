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【宅男女神】林泳淘下月結婚當人妻　跟初戀男友結束14年愛情長跑

娛樂 18:42 2021/04/22

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

前《東張西望》「東張女神」林泳淘（Wingto），前年離開無綫結束7年賓主關係。今日有傳媒報導，林泳淘將跟拍拖14年的初戀男友林卓立準備結婚，二人早前已搬入大埔新居同居生活。

林泳淘被傳媒踢爆結婚喜訊，她回覆媒體時未有否認，只稱因疫情關係，很多事情未準備，不少朋友都未知道，被傳媒揭破婚訊，笑言擔心被朋友罵。

【東張女神】林泳淘茹素變廚神鑽研素食飯盒　自製零失敗高纖補血酸辣拌麵

計劃下月香港簽紙

林泳淘回覆TOPick表示：「暫時仲有好多未知之數，多謝大家關心。」

而Wingto向傳媒透露，本打算在外地結婚，但因疫情一再拖延，現時計劃下月在香港簽約，但場地及賓客名單等許多細節仍未落實。故希望稍後才公布。

她澄清並非奉子成婚，也不是要趕結婚，對生育也是順其自然，但心態不如幾年前心急。

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林泳淘的社交平台未有透露任可喜訊消息，近日只在IG Stroy上載跟好姊妹利穎怡、尹詩沛和鄧伊婷一齊去睇戲的相，對婚事相當低調。

【東張女神】林泳淘轉投ViuTV打天下　WingTo回顧《東張西望》最難忘的一次採訪【有片】

憑正義感成東張女神

現年31歲的林泳淘原名林冬冬，曾是組合Lacee Lacey成員（當時以藝名林熙出道），後參選2012年度香港小姐競選，落選後成TVB合約藝人，曾擔任《東張西望》主持及J2《三日兩夜》，憑好身材及正義感成為宅男女神。

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非常專一的林泳淘，跟比自己大7個月的男友林卓立，愛情長跑達14年，自兩年前跟TVB提早解約，她曾表示男友是最大經濟支柱，而她亦努力開拓網上工作，及曾為ViuTV演出《打天下》。

記者：梁樂欣

同場加映：李旻芳夫婦訪問

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