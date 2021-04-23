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livi Debit Mastercard®網購享8%現金回贈　新客戶獲3%年息存款優惠

特約 19:00 2021/04/23

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

今時今日只要一部智能手機，隨時隨地都可進行網購，無論外國潮牌服飾、日韓美妝護膚產品、特色食品，抑或超市生活百貨，總之應有盡有。不過網購能手又豈止識買？能夠做到「邊買邊賺」，享受購物快感並賺取現金回贈之餘，還可增加存款利息，方為真．達．人！

虛擬銀行livi bank為各位網購愛好者帶來喜訊，由即日起至5月31日，無論在本地抑或海外網購時以全新推出的livi Debit Mastercard®付款，可享8%現金回贈*，回贈金額最高可達每月300港元；網購愈多，獎賞愈多。即使用livi Debit Mastercard®支付其他消費，亦可賺1%現金回贈，每月可賺高達500港元，即係一個月最高合共可以賺到800港元。

由即日起至5月31日，無論在本地抑或海外網購時以livi Debit Mastercard®付款，可享8%現金回贈，加埋其他消費的1%現金回贈，金額最高可達每月800港元。

累積消費愈高　獎賞愈豐富

而於上述推廣期內，以livi Debit Mastercard®累積消費最高的1,000位用戶更可獲額外現金賞；頭1至8名的現金賞高達8,000港元，第9至16名亦可獲多達1,800港元，第17至100名則獲800港元，其餘可獲80元現金獎賞。

此外，livi bank讓全新開戶人士以嶄新方式賺取存款利率優惠。由即日起至5月31日，新用戶成功開立liviSave賬戶，只要開戶月內使用livi app的銀聯二維碼消費一次，首5萬港元存款下一個月的年利率，將自動提升至3%，一邊享受無現金交易的購物快感，一邊為自己的存款增值。

推薦親友開戶　最高賺5千元

liviSave開戶程序相當簡單，只需一部配有前後鏡頭並支援iOS 10.0／Android 7.0或更高版本智能電話，以及一張個人身份證便可。下載livi app後最快約5分鐘成功開戶。liviSave不設最低存款門檻，客戶可隨時透過livi app查看最新利率。而livi bank亦有為現行客戶提供推薦獎賞^，只要推薦好友下載livi app並以邀請碼成功開戶後，推薦人及新用戶每人均可獲取100港元推薦獎賞，前者最多更可獲取5,000港元。

livi bank現有客戶只要推薦好友下載livi app並以邀請碼成功開戶後，推薦人及新用戶每人均可獲取100港元推薦獎賞，推薦人最多可獲取5,000港元。

下載livi app：https://livibank.app.link/RJytYGYNrfb?%243p=a_custom_910771250996255592
* 只適用於合資格網上購物消費。此優惠包含1%購物現金回贈，額外7%合資格網上購物現金回贈將於下一個曆月內存入。
^ 推薦獎賞會於30日內存入推薦人及新客戶各自的 liviSave 賬戶。
優惠受有關條款約束，詳情請參閱：https://livibank.app.link/aM7WNKUOrfb?%243p=a_custom_910771250996255592

（資料由客戶提供）

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