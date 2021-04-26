【靚太安樂窩】12萬建日式「三分離」浴室　曾居日港媽：用過真係返唔到轉頭

▲ 有港媽花12萬建港極罕有日式「三分離」浴室。

不少港人去日本旅遊時都對住宿的廁所印象非常深刻，不但乾爽衞生，浴室、洗手盆和廁所更是獨立分開。有曾居日港媽在「家居裝修分享谷」Facebook群組分享回港後將不足400呎的家設計成日本風格，「三分離」浴室便成精粹。

屋主接受TOPick訪問時表示，由於在日本生活時深受當地家居人性化設計影響，所以回來後決定把日本浴室獨有的「三分離」設計融入香港的家，將浴室、廁所及洗手盆三個區域分開，希望實用間隔可提高洗手間使用效率，便於多人同時使用，使日常生活變得輕鬆。

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58呎「三分離」浴室香港極罕見

整個浴室部分均是日本訂購的預製件，屋主採用「Unit Bath」設計即內有獨立浴缸和花灑企位。屋主實測後指這密封式浴室，既易潔耐用又防漏水，且乾衣時間特別快。

浴室外為「洗面脱衣所」，是一個日本運到港的洗手盆連鏡櫃，收納空間十足又易打理。而洗衣乾衣機亦放置同一空間，方便整個洗澡流程。

基於空氣流通問題，廁所則設在另一空間，確保衛生乾爽。同時，牆身使用抗菌防霉除臭的「漆喰」塗料，地上亦鋪上除菌消臭的「東リ」防水膠地蓆，以保持廁所清潔。

帖文一出後，即成功吸引網民大讚「好羨慕，好似我去日本旅行啲酒店」，而屋主亦表示「用過真係返唔到轉頭」。

「三分離」浴室花費約 12 萬，詳情如下：

洗手盆連鏡櫃 20,000

地面、牆身、水喉等雜項工程 40,000

Unit Bath 60,000

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責任編輯：張懿慧