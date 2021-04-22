【中大暴動】4大專生涉暴動案續審　指揮官同意當日防線後非全部參與暴動人士

▲ 4男女生涉於中大參與暴動，案件今於區域法院續審。(經濟日報資料圖片)

2019年11月香港中文大學二號橋一帶爆發衝突，4名大專生被控暴動及違反《禁蒙面法》等罪，當中2名為中大生，他們早前否認控罪，案件今（22日）於區域法院續審。辯方盤問案發當天的小隊指揮官時指出，示威者防線後的人並非全部均為參與暴動的人，指揮官同意可能有救護員、調解人士或社工。

現場指揮官高級督察鍾家平今繼續作供，鍾於第4被告鄧希雯的代表大律師盤問下供稱，示威者防線的前線有人攻擊警方，而防線後方約5米至10米亦有人作出攻擊。

辯方問及示威者所設防線後的人並非全部均為參與暴動的人？法官李慶年聞言即質疑此問題完全沒有意義，並稱辯方亦不爭議現場有暴動。法官強調，現場片段顯示人群浮動，質疑辯方問題忽略此客觀現象。

辯方調整問題後再問及鍾，現場人士中會否有人有其他目的，例如救護員。鍾供稱現場有機會有救護員、調解人士或社工。法官又要求辯方澄清所指的社工在場目的為何，辯方指或有社工在場舒緩現場人士情緒，鍾同意。

當日拘捕首被告陳起行的警員蔡樂燊則供稱，首被告被制服時面帶防毒面罩、眼罩及頭戴黑色鴨嘴帽，蔡指特別記得防毒面罩的綁繩是綁在鴨嘴帽外面的。蔡承認，制服首被告後留意到其雙膝及右前臂擦傷，但不知道是否被告疑在地上爬行時弄傷。

首被告的代表大律師問及蔡是否知道首被告是中大生，蔡確認對方被捕後曾透露是中大生，但對方沒有透露在中大居住。

4名被告依次為中大學生陳起行（21歲）、理大學生李俊皓（24歲）、IVE學生張俊浩（18歲）、中大學生鄧希雯（23歲），同被控於2019年 11月12日，在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶，與一名女子及其他不知名人士參與暴動。陳起行、張俊浩及鄧希雯另被控在身處非法集結時使用蒙面物品，即護目鏡及防毒面具連濾罐；而張俊浩則另被控管有能發出激光光束的裝置。案件明（23日）續審。

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記者：林欣樂