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【強制檢測】社區首宗變種病毒患者曾訪處須再強制檢測　包括海港城及曾訪長洲者

社會 19:03 2021/04/22

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患者確診前曾訪的海港城早前納入強制檢測。（經濟日報資料圖片）

本港早前檢出社區首宗N501Y變種病毒個案，衞生防護中心將再發公告要求曾於患者到訪地區逗留的人士，包括柯士甸道惠康及海港城等，須於本周末再作強制檢測，隨後於第14天、21天再強制檢測一次。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，早前本地社區檢出首宗N501Y南非變種病毒株個案，中心已就患者曾到訪的地區強制檢測，至今未檢出有確診個案，但為審慎起見，會於患者曾訪當處後的第7天、第14天及第21天，做多幾次強制檢。

有關需要再作強制檢測的處所：

  • 4月11日曾訪柯士甸道惠康人士
  • 4月11日曾訪海港城人士
  • 3月29日至4月18日曾訪中環中央廣場人士
  • 4月14日曾乘搭新渡輪渡輪到長洲的人士
  • 4月9日至17日曾於尖沙咀華美達華麗酒店退房的住客
  • 4月14日曾身處中環5號碼頭及長洲渡輪碼頭的人士
  • 4月9日曾身處尖沙咀彌敦道滙豐銀行及渣打銀行
  • 4月14日曾訪長洲恒樂海鮮菜館人士

歐家榮稱，防護中心明日將發出公告，要求相關人士須於4月24日及25日接受第七日檢測。

另外，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，因應政府於4月17日傍晚發出涉及長洲的檢測公告，為方便長洲醫院同事進行檢測，以及盡量確保臨床服務不受影響，院方額外安排須檢測的同事周日（18日）上午分別於東區醫院或長洲醫院急症室檢測。

她提到，當日涉及55位同事，其中有51位同事檢測報告於同日傍晚已確定為陰性，其餘4名同事在4月19日及20日獲悉檢測結果是陰性。醫院亦徵詢聯網感染控制組作風險評估，考慮到受感染風險相對較低，已提醒4月18日早上需返院工作同事，需要保持嚴格感染控制措施，包括分開用餐時間、用餐時候會減少社交傾談注意、個人衞生及佩戴合適保護裝備以工作，以保障病人安全。

院方同日上午安排增派一名護士在下午返回醫院值勤，以便調動人手其餘需要在4月18日下午至4月19日當值，而未有檢測結果的員工亦被安排在非接觸病人或非臨床工作直至檢測結果陰性再有調動。

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責任編輯：陳正怡

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