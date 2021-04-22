【華大基因】袁國勇料2個高病毒量樣本污染另28個樣本　促華大徹底消毒化驗室

▲ 袁國勇（左2）估計是意外地將2個樣本內的新冠病毒帶到另外28個樣本

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮提到，昨（21日）接獲逾30宗初步確診個案，均由華大基因化驗所檢出，他形容情況不尋常，詳情請看：【下一頁】；港大微生物學系講座教授袁國勇今傍晚到化驗室了解。

袁國勇表示，一日內有30宗陽性個案情況很不尋常，因確診個案來自不同地方，而衞生署轄下公共衞生實驗室覆檢也是陽性，但暫10多個初陽個案均於醫院驗出陰性，故懷疑有假陽性情況，他形容華大同事合作，提供所有文件及協助檢視整個流程，過程覺得實驗室水平很高，操作亦跟從實驗室要求。

▲ 昨（21日）接獲逾30宗初步確診個案，均由華大基因化驗所檢出（曾秋文攝）

袁認為，不是「聚合酶連鎖反應」（PCR）化驗過程有問題，因如PCR有交叉感染，衞生署實驗室不應覆檢出陽性，估計是意外地將2個樣本內的新冠病毒帶到另外28個樣本，他又指，30個樣本中，頭兩個個案均於醫管局驗出確診，其中一個病毒量更非常高。

袁解釋，因樣本樽內會裝著提煉病毒核酸的物質，猶如清潔精，在殺死病毒的過程中會起泡，打開蓋時爆時或會污染手套或櫃及機器，可能有交叉感染；另一不足地方是，工作紙會放進安全櫃，及送到不同位置，而盛載樣本的膠盤會亦再用，手套都可能有污染，再污染下一批次的樣本，令一兩個高病毒量樣本污染其他樣本，強調一定要防止這些情況發生。

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記者：鄧凱文