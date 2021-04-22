【DSE2021】屯門青松侯寶垣中學有學生列密切接觸者須停作試場　48名視藝考生明日轉到屯官應考

▲ 2021年中學文憑試（DSE）明日（23日）開考，首日舉行的視覺藝術科考試，有部分考生須臨時轉場應試。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）明日（23日）開考，首日舉行視覺藝術科考試，再有考生因疫情須臨時「轉場」。考評局今日表示，屯門青松侯寶垣中學的試場因有學生屬密切接觸者，學校會安排校舍進行清潔消毒，因此該校於明日視覺藝術科考試，將暫停用作文憑試試場；該試場將由後日（24日）起再用作試場。

考評局會安排48名受影響的視藝科考生，轉往同區的屯門官立中學的試場應考，局方已透過電郵及手機短訊通知有關考生，並會在考試期間於青松侯寶垣中學的試場入口張貼告示，以提醒考生更改試場的安排。

考評局日前表示，元朗洪水橋天主教崇德英文書院亦因疫情而須停作試場，280考生須跨區應考，包括逾50名視藝科生須轉往毗鄰疫廈的屯門嗇色園主辦可藝中學應試，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅