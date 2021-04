【悅讀愈強】少數族裔小五生閱讀後受啟發　想做「聖女貞德」保護所愛的人

安徒生會於去年10起展開「悅讀愈強」資助計劃,為本港1千名小一至小六、來自低收入家庭的學童,在網上提供免費閱讀的30本中英文書籍,完成後可獲最多2千元獎學金。

居於大澳的小五生Alexa Espina是其中一位參加者,她選擇了一本叫《Why》的繪本,並寫下讀後感:

“Why” is a powerful word. It will give you a lot of knowledge and you can use the information in your everyday life. No pain no gain. Must work hard to get what you want in life… no short cut. Even if you fail, you must stand up and try again.

(『點解』是一個很有份量的字。它賜給我們知識,知識可以運用在每天的生活當中。一分耕耘一分收穫,要努力付出才可以得到你在生活中想要的東西,沒有捷徑;如果失敗了,要站起來再嘗試。)