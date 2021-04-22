【悅讀愈強】少數族裔小五生閱讀後受啟發　想做「聖女貞德」保護所愛的人

▲ （安徒生會提供）

安徒生會於去年10起展開「悅讀愈強」資助計劃，為本港1千名小一至小六、來自低收入家庭的學童，在網上提供免費閱讀的30本中英文書籍，完成後可獲最多2千元獎學金。

居於大澳的小五生Alexa Espina是其中一位參加者，她選擇了一本叫《Why》的繪本，並寫下讀後感：

“Why” is a powerful word. It will give you a lot of knowledge and you can use the information in your everyday life. No pain no gain. Must work hard to get what you want in life… no short cut. Even if you fail, you must stand up and try again. (『點解』是一個很有份量的字。它賜給我們知識，知識可以運用在每天的生活當中。一分耕耘一分收穫，要努力付出才可以得到你在生活中想要的東西，沒有捷徑；如果失敗了，要站起來再嘗試。)

▲ Alexa閱讀一本叫《Why》的繪本。（安徒生會提供）

項目統籌余禮玲表示，在讀過Alexa的報告後，將她的文字分享給繪本的作者，都獲得作者們的正面回應，其中繪本“Why”的作者Lindsay Camp 十分欣賞這個小五學生對閱讀及文字的熱情，及對自己感覺的肯定。

Alexa是於香港出生的菲律賓人，喜愛畫畫、看書和跟媽媽做蛋糕，在週末看書畫畫是她最享受的事情。她表示最喜歡歷史故事及名人傳記，因為歷史可以讓人反省，配合傳記的事實紀錄，讓閱讀更投入。其中作家Harriet Tubman的書令她的感受很深，

「我反對歧視，覺得不同國籍、顏色、性別都應該是平等的，Don’t judge people on their appearance。（不要以貌取人）」

Alexa也很喜歡聖女貞德的故事，深被其能改變命運的能力吸引，她說長大後想成為與聖女貞德一樣的人，「為自己和所愛的人奮鬥」。Alexa 在完成閱讀任務及提交報告後，可以獲得現金獎勵，幫補家庭的日常支出。

這個計劃由李嘉誠基金會資助，為本港1千名小一至小六、來自低收入家庭的學童，提供最多2千元獎學金，以鼓勵他們閱讀勵志書本，學習逆境自強。參加者可以在網上免費閱讀30本中英文書籍，並提交至少兩篇閱讀心得。

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責任編輯：黃悅晴