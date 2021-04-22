【華大基因】員工每人每日驗800個樣本　袁國勇：太疲勞致警覺性降低好多

▲ 華大基因員工每人每日驗800個樣本，袁國勇指員工太疲勞致警覺性降低好多

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮提到，昨（21日）接獲逾30宗初步確診個案，均由華大基因化驗所檢出，他形容情況不尋常；港大微生物學系講座教授袁國勇今傍晚到化驗室了解後指，料有2個高病毒量樣本污染另28個樣本，詳情請看：下一頁。

改善措施方面，袁國勇提出4點，包括促請華大基因要將實驗室全部消毒一次，「destory（消滅）所有病量的DNA及RNA」，再採集環境樣本，確保全部陰性；而在再化驗樣本時，必定要用離心機，將樣本樽內的泡處理掉後才打開蓋，然後才抽取樣本作化驗；生物安全櫃內亦不可再有工作紙，「拍張照就好」；每一個批次只可用一個膠盤、手套亦要經常更換。

袁國勇又透露，華大基因員工每人每日處理800樣本，質疑「可能太疫累，警覺性會降低好多，以致出現標本交叉感染情況」，認為需重新分配工作量，他認為相關同事都訓練有素；問到他們的感染風險，袁指員工都有穿著整齊保護衣，但「有好有唔好」，因會降低敏感度，如戴上手套後或不知受到污染。

被問到會否懲處華大基因，衞生署衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康表示，由於事件剛剛才發生，機制上需要政府高層再研究來龍去脈，看看如何跟進。

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記者：鄧凱文