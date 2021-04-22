林鄭出席大灣區領導小組會議　稱絕大部份會議公布政策已落實

▲ 行政長官林鄭月娥在廣東省粵港澳合作促進會於澳門舉行的廣東省2021年春茗，透過視像致辭。(政府新聞處圖片)

特首林鄭月娥今日（22日）在廣州出席由國務院副總理韓正主持的「粵港澳大灣區建設領導小組」專題會議，並在發言時表示，深港科技創新合作區是推進大灣區建設國際科技創新中心的重要引擎，感謝中央在《十四五規劃綱要》中支持深港河套為粵港澳合作平台之一，指出港深兩地已成立項目工作組，以期盡快實現「一國兩制」下的「一區兩園」。

在前海合作方面，她強調，港府十分支持及期待前海繼續發揮「先行先試」功能，推出更多具突破性的政策，推動高端現代服務業的發展，又指近年在法律和建築專業方面的政策措施，都廣受香港業界歡迎。

她說，在領導小組指導、各相關部委大力支持、粵港澳政府共同努力下，多方面工作已全面展開，並取得顯著成效。她指，絕大部分經領導小組會議後公布的政策措施已順利落實，有助香港居民、企業和專業人士到大灣區內地城市居住、工作和發展。期望大灣區建設加上「十四五規劃」給予香港的支持，會為香港帶來龐大的發展空間。

另外，她今日又於「廣東省粵港澳合作促進會」，在澳門舉辦的2021年春茗上發表視像致辭，指香港作為高度法治化、市場化、國際化的經濟體，將繼續充分利用「一國兩制」的優勢，聚焦內地市場的商機，並以大灣區發展為切入點，積極成為國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」，又認為隨大灣區建設的全面開展，三地的融合和協同發展正邁向更高的台階。

她提到，雖然過去一年受疫情影響，但港府在推進大灣區建設方面並無鬆懈，繼續積極與中央相關部委及廣東省政府跟進，其中已落實的措施包括稅務優惠、購買房屋便利、青年創業支援、科技經費「過河」及律師和建築專業服務開放等。而在完善陸路口岸方面，港府正致力推進皇崗口岸重建並實施「一地兩檢」安排。醫療合作方面，粵港正積極落實，盡快批准在香港大學深圳醫院作試點，使用香港經註冊的臨床急需藥品、常用醫療器械，並適時延伸政策至更多指定醫療機構，便利在大灣區生活港人在當地就醫等。



林鄭又提到，香港會繼續把握機遇，以粵港澳大灣區為最佳切入點，積極融入國家發展大局，包括深化並擴大內地與香港金融市場的互聯互通、發展深港河套、致力便利港澳青年到大灣區内地城市就學就業創業，打造粤港澳青少年交流精品品牌等。

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責任編輯：李淇