【疫苗接種】衞生署兩科學委員會倡懷孕及哺乳期婦女接種疫苗　或考慮已打針者檢疫期縮至7天

▲ 衞生防護中心轄下兩個科學委員會今日(22日)下午就新冠疫苗事宜召開會議。（陳國峰攝）

本港新冠疫苗接種計劃展開至今已逾月，衞生防護中心轄下兩個科學委員會今日(22日)下午就新冠疫苗事宜召開會議，初步考慮如完成疫苗接種者，如被列為密切接觸者需強制檢疫，經核酸檢測為陰性後，可由現時14天縮減至7天，並需配以血清及抗體測試。

科學委會員亦檢視不同研究數據，現時全球有逾9萬名孕婦已接種mRNA新冠疫苗，未見安全性出現大風險，且臍帶及母乳都具有抗體，認為可保護初生嬰，建議孕婦及哺乳期婦女可如一般市民，接種新冠疫苗。

衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會，今日下午就新冠疫苗事宜召開會議。政府專家顧問、新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌於會後表示，會上商討日後密切接觸者如已完成接種疫苗逾14天，身體具一定保護，如經核酸檢測對病毒為陰性後，可縮短檢疫期至7天。

他提到，檢疫期間仍需於第3天及第6天作檢測，相信安排「穩陣」不會走漏個案，並考慮進行抗體測試，惟現時需考慮技術上問題，並有否檢出有否抗體，亦要留意變種病毒有否流入社區的情況。至於何時正式推行，衞生防護中心總監林文健認為先決條件是要愈多人接種，如接種率處於低水平時，將難展開調節措施。

另外，會上亦檢視全球孕婦接種疫苗數據，許樹昌表示於新冠疫苗面世之初對其認知不深，故早期建議從事醫護等高危行業的孕婦接種，惟近月研究數據趨增，現時全球有逾9萬名孕婦已接種復必泰及Moderna兩種mRNA新冠疫苗，至今未見安全性出現大風險。

他提到，孕婦接種後可經由臍帶及母乳將抗體傳予初生嬰，惟相反如孕婦感染新冠疫苗後嚴重程度、死亡或早產風險都會增加，故現時建議孕婦及哺乳期婦女可如一般市民，接種新冠疫苗；不過因應科興疫苗現仍有不建議孕婦接種的告示，須待興再提交數據審批，故暫時孕婦及哺乳期婦女僅可接種復必泰。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，目前香港有兩種疫苗，並有充足供應，建議不需要引進阿斯利康的疫苗到港。

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記者：陳正怡