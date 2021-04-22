新聞行政人員協會關注蔡玉玲案裁決　當局應完善政府部門登記查冊安排

▲ 港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲，被控兩項虛假陳述查冊車牌罪成，共罰款六千元。 （陳靜儀攝）

遭港台暫停《鏗鏘集》工作的編導蔡玉玲，被控兩項虛假陳述查冊車牌罪成，共罰款六千元。香港新聞行政人員協會回應查詢時表示，關注法庭今次對香港電台《鏗鏘集_721誰主真相》編導蔡玉玲的裁決。

協會指出，新聞工作者透過查冊等方式，就涉及公眾利益的社會事件，進行正當調查報道，追求真相及監察公營機構和政府部門工作，以維護香港整體及市民大眾利益。

協會認為當局應採取措施維護新聞採訪自由，完善所有政府部門的登記查冊安排，而不是就新聞採訪設置限制和障礙，以保障公眾利益及尊重市民應有的知情權。

香港新聞行政人員協會強調，法治、守法和新聞言論採訪自由是香港的重要基石，政府及社會各界亦應尊重及竭力維護。

另外，記協、攝記協及港台節目製作人員工會等8個工會，發表聯合聲明，指對蔡玉玲的裁決感心情沉重，痛心疾首，不明白為何香港的記者會因為履行職能，讓涉及公眾利益的資訊曝光，而負上刑責；又質疑記者求真並非出於私利，而是公眾利益，何罪之有。

聲明指，記者查冊追尋來龍去脈，有助釐清721事件誰人應負責，是彰顯第四權監察功能，形容法院裁定記者有罪，嚴重衝擊第四權。

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責任編輯：李淇