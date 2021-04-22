袁武接任中總會長︰推動工商界加強與大灣區合作

▲ 中華總商會今日（22日）舉行第52屆會董就職典禮，由袁武接任新一屆會長。（陳國峰攝）

中華總商會今日（22日）舉行第52屆會董就職典禮，由袁武接任新一屆會長，上屆會長蔡冠深則退下火線，續任永遠名譽會長。袁武致辭時指，香港加快融入國家發展是必然選擇，中總將會全力配合，推動工商界與大灣區全方位合作！

袁武相信，新一屆的會董會秉持中總愛國愛港優良傳統，亦會融入國家發展大局。他說，面對現時的政經局勢和後疫情時期的新常態，中總會善用商會跟內地網絡聯繫優勢，深化港商與內地企業合作，協助中總會員拓展內地市場，對接國家「雙循環」的發展新契機。

至於培育年輕人方面，袁武就指，中總將積極透過政商合作，推動工商界為年輕人提供就業和實習機會，並協助提升年輕人的國家觀念和國民身份認同。

署理行政長官張建宗、中央政府駐港聯絡辦副主任譚鐵牛、外交部駐港特派員公署署理特派員楊義瑞、解放軍駐香港部隊副政治委員王兆兵、財政司司長陳茂波及行政會議召集人陳智思擔任主禮嘉賓。張建宗致辭時，讚揚中總是業界與政府之間的重要橋樑，在推動香港經濟發展方面不遺餘力，是政府的緊密合作夥伴。他又感謝蔡冠深過去向港府提出許多真知灼見，使當局制定政策時，能有效到位，回應業界需要。

張建宗又指，本港經濟有望在年中復甦，預計今年香港經濟將會有3.5%至5.5%的增長，而當務之急，是要力撑企業渡過難關。他相信，香港只要走出疫情，用好香港自身的獨特優勢，在中央的支持下，融入國家發展大局，經濟復甦便是指日可待。

另外，中總今屆的副會長，包括曾智明、王惠貞、李應生、楊華勇、胡曉明、陳仲尼、謝湧海及張學修，又新增兩個永遠榮譽會長，包括分別已服務中總20年和14年的劉鐵成和王國強，而劉鐵成會退下副會長一位。

中總亦新增4位榮譽常董和4位榮譽會董，其中新增的兩名榮譽會董包括進出口界立法會議員黃定光，以及蔡偉石。

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