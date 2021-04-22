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【疫苗接種】跨境司機如已接種疫苗14日　明起入境深圳珠海免每日採樣

社會 22:32 2021/04/22

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

跨境司機如已接種疫苗14日，經登記後，明（23日）起入境深圳珠海免每日採樣。（資料圖片）

運輸署表示，跨境貨車司機明日（23日）零時起，如在「粵康碼」系統收到信息，就可在接種兩劑疫苗滿14天後，持72小時核酸檢測陰性證明使就可以完成通關手續，毋須每日採樣。

港府早前宣布在「疫苗氣泡」的基礎下，廣東省政府同意為已接種兩劑新冠疫苗滿14天的跨境貨車司機提供通關便利措施。
　　 
運輸署指，明日（23日）零時起，跨境貨車司機如透過「粵省事」微信小程式內的「粵康碼」系統收到信息，顯示在完成接種兩劑疫苗滿14天後，入境深圳及珠海時，只須持72小時核酸檢測陰性證明，便可如往常在入境關口直接掃描「粵康碼」信息及完成通關手續，而毋須進行每日入境核酸採樣。

至於未接種疫苗、未完成接種兩劑疫苗、或完成接種兩劑疫苗後未滿14天、又或「粵康碼」系統未顯示相關信息的跨境貨車司機，在入境深圳及珠海時，除了須持72小時核酸檢測陰性證明外，在每日首次入境前，仍須前往內地口岸採樣點接受核酸採樣。
　　           
截至昨日（21日），系統已完成超過4,200名跨境貨車司機的登記。而疫苗接種計劃推出至今，已有約6,900名跨境貨車司機接種第一劑疫苗，而完成接種兩劑疫苗的約有6,200名，分別佔活躍跨境貨車司機的98%及接近九成。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

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