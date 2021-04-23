【虐待兒童】疫情下虐兒個案跌警方料涉停課限聚致舉報減　母教功課失控圍巾勒7歲子

▲ 警方家庭衝突及暴力政策組總督察張寶月（左）指出，去年警方錄得769宗虐兒案，按年下跌44宗。（湯炳強攝）

5歲女童虐殺案轟動全城，案中女童親父及繼母行徑固然令人髮指，社會亦討論應如何及早識別虐待兒童個案。警方指，去年疫情下虐兒個案雖跌，但估計因停課關係令舉報減少，建議市民多留意身邊的家庭和兒童，共同協助及早識別懷疑虐兒個案，又寄語父母勿因一時情緒失控，作出傷害子女行為。

警方家庭衝突及暴力政策組總督察張寶月表示，去年警方共錄得769宗虐兒案，按年下跌44宗，當中侵害兒童人身罪行及兒童性罪行分別錄得383宗及386宗，各下跌2%及8.5%，但不排除因為疫情關係，停課及減少社交距離的措施導致被揭發的案件較少。

侵害兒童人身罪多涉及家長施以暴力，主因包括管教子女、學業問題等。其中一案於去年12月30日，一名43歲母親教導7歲子功課時情緒失控，以圍巾絞勒兒子頸部，導致男童頸部紅腫，母親其後於房間內以麻繩上吊，男童致電父親求助揭發事件。

亦有一部分是在與伴侶爭吵期間遷怒子女，如去年2月，一名36歲女子因管教問題與丈夫爭執後，用熱水淋向分別7歲及10歲的兒子，導致他們背部及頭燙傷。鄰居因聽到男童呼救而報警揭發。

警方又發現，疫情導致部分夫妻分隔異地，加上停課令兒童留家，獨留兒童在家案有上升。去年6月一名保安員巡樓時，發現一名8歲男童連續4天獨留家中，警方調查發現男童母親早於3月到內地探親後滯留當地，遂安排親朋照顧。男童母親妹妹的男朋友被委託於6月初照顧男童，卻於6月15日逕自離去，將他獨留家中，事後男童母及已離異的親父皆被捕。

對於法改會倡設「沒有保護罪」，建議有照顧責任人士，如察覺兒童有嚴重身體受傷風險，就要立即舉報，否則面對刑責。張寶月指警方對任何有助阻止虐兒的措施表示歡迎，目前會繼續以跨部門多專業協作，例如與社署、教育局加強聯繫，提高社工、學界對處理懷疑虐待兒童個案的敏感度，而阻止虐兒發生嶺有賴全體社會互助，特別是保安員、鄰居，可多加留意身邊的家庭和兒童。

警察臨床心理學家馮浩堅說，以暴力管教子女看似即時見效，但其實得不償失，暴力不但對兒童身體造成傷害，還窒礙親子關係，長遠對兒童心理影響，呼籲家長如遇上管教問題應尋求協助。

另外，雖然整體侵犯兒童性罪行案有下跌，但張寶月指涉及未成年性交案疫下反而有上升趨勢，估計與青少年多透過網上交友，繼而到發生性行為有關。

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記者:蘇文軒