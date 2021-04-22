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【追風旅程】香港科學館開放全新「地球科學廳」　走進颱風模擬室體驗120公里風速威力

社會 22:58 2021/04/22

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

颱風模擬室，參觀者可親身體驗每小時高達約120公里風速的威力。政府新聞圖片

今年適逢香港科學館成立30周年，同時響應世界地球日，科學館全新「地球科學廳」明日（4月23日）起開放予市民參觀，展出約30組互動展品、模型和場景裝置，讓參觀人士了解自然現象的成因，同時介紹香港多樣性的地質，和展示珍貴而色彩豐富的礦石和岩石標本。
 
「地球科學廳」為科學館常設展覽廳，分為四大展區，帶參觀人士走進地球內部窺探地殼之下的秘密，並剖釋火山爆發、地震、海嘯和颱風等驚人自然現象成因，啟發大眾反思人為因素對整個地球系統運作的影響。場內設有互動模型、場景裝置和颱風模擬室，讓參觀人士體驗大自然的威力，更可親身體驗每小時120公里風速的威力。

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香港豐富的地質面貌蔚為奇觀，科學館亦精選來自不同地質年代的岩石標本在展廳中展出，包括糧船灣一帶舉世知名的六角形岩柱，呈現香港世界地質公園的絕美景致。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯　李志強

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