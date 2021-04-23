【國安教育】路德會夥出版社推初中國安教科書料7月有售　引聖經教主權爭議另附涉新疆棉教材

▲ 香港路德會與香港教育圖書公司昨日（22日）宣布合作推出《生命教育》系列書冊，圖中為路德會會長戎子由（左）及路德會西門英才中學助理校長陳耀輝。（馮琪雅攝）

國家安全教育將滲入中小學各科，教育局至今共推11科國安教育課程框架，未有提供詳細教材。辦學團體香港路德會率先與出版社香港教育圖書公司合作，策劃於暑假推出涉及國安教育的初中教科書。一套6冊的《生命教育》系列書冊，除講解港區國安法條文，亦引用聖經教主權爭議等，另將新疆棉等敏感議題納入輔助教材，「鼓勵」路德會轄下6間中學於新學年使用，據悉另有50間官津校亦表示有意採用。

一套6冊 50官津校擬採用

《生命教育》系列書冊由路德會西門英才中學助理校長陳耀輝及福建中學（小西灣）退休副校長黃鳳意共同編著，基本法推廣督導委員會委員李浩然負責較對。

陳耀輝說，新書以其學校早年自行編制的同名書冊為基礎，現重新編寫，加入國安教育內容，料7月推出市面，9月新學年可採用。路德會會長戎子由表示，鼓勵路德會轄下6間本地中學使用，轄下國際學校則可沿用校本教材。

陳耀輝指，新書按中一至中三課程設計，幫助提升學生的個人素質、認識本港社會發展，以及香港與中國內地關係等，冀助學生對事情有一定認識後才建立自己的見解，強調「唔會硬住洗學生嘅腦」。

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引用聖經 教主權爭議

書中講解港區國安法條文內容，部分時事議題稍後會在網上平台以輔助教材形式提供，舉例如新疆棉爭議，會教學生新疆的位置及何謂「再教育營」等，而涉及國安法的相關案例如「47人案」則待有判決時才會加入。

據第4冊書初稿，設「國家安全」及「神州大地」等4個單元，講解港區國安法實施背景時，提及本港自修例風波以來社會受創，「暴徒的暴力不斷升級」，嚴重危害國家主權和安全，並設討論問題如「《港區國安法》會否損害香港居民的遊行、示威、新聞、言論等基本權利和自由？」，以及「中央出手為香港國安立法是否抵觸《基本法》第二十三條和破壞「一國兩制」？」

在「認識基本法」單元，提及香港人有遊行及集會的自由，但若「捨棄其他溝通機制不用，只搞示威遊行」是不智的，又指「近年社會上充斥一股輕視守法的風氣」，「有個別市民在未得到警方不反對通知書同意都繼續參與遊行。這股輕視法治意識的社會風氣值得您我反思。」

「主權爭議」課題則提及釣魚島、南海及台灣等主權問題，其中在台灣問題分別列出以中國共產黨、國民黨及民進黨立場設計的主張，問學生贊成誰的主張。

書中多處引用聖經，例在上述課題結語，指全球化下地緣政治以至領土糾紛籠罩全球，舉例如美國前總統特朗普提倡本土主義、英國脫歐公投後歐洲多國亦有黨派推動脫歐公投、爭取獨立，網上充斥民粹本土主義資訊，文中引述聖經提及的「聖靈果子」（意指上帝的屬性），「若各國民眾以至領袖秉持這個信念，相信世界就會減少戰爭，國土也不用怕鄰國入侵。」「保衛領土」課題則指各國捍衞國家領土完整時難免引起國際糾紛，但「國與國之間都不應用邪惡的方法，例如戰爭、欺凌等方法奪取別國領土。」

▲ 《生命教育》系列一套6冊，圖中為涉及國安內容的第4冊封面。（相片由受訪者提供）

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記者：馮琪雅