兩任立法會主席碰頭　梁君彥指立法會辦公室不足或考慮建副翼

▲ （港台影片截圖）

前立法會主席曾鈺成卸任已5年，近日重返立法會主席辦公室。原來，是與現任立法會主席梁君彥對談。梁君彥提到民主派總辭後，料今年財政預算案會「火速」通過，因以往民主黨涂謹申會提出一至兩個修正案，但今次連一個都沒有。梁又稱，由於來屆立法會由60席加至90席，但立法會大樓只有75個房間，需額外騰出多20個辦公室予議員，正與立法會秘書處商討較長遠做法解決問題。

梁君彥透露，目前立法會正循三個方向研究，包括短期內或在立法會附近租用臨時辦公室。另外兩個長遠方法，則包括在立法會大樓上加建，但要考慮施工有聲浪等問題，立法會或至少需休會三個月，同時要考慮是否可行。而另一方案，就是在立法會綜合大樓附近找地，加建副翼。

由於立法會換屆選舉於12月舉行，任期亦變相由以往10月，改於在1月1日開始。對於以後立法會還能否在7月休會放暑假？梁君彥表示，由於議事規則有規定，同一個會期內，不能相隔6星期不開會，而以往會期在暑假後才開始，並沒有相關問題問題。以往後是否不能放長暑假，還是可以修改議事規則？他指仍有待討論。

至於日後的會期如何？梁君彥指，《基本法》規定立法會任期為4年，如按此推論，從今以後的立法會會期將是1月1日至12月31日。他又提到，由此將引伸出不少問題，例如施政報告的發表時機等，將有很多事情需要配合。

對於民主派總辭後，梁君彥就承認，開會比以往更有效率，指目前議會上沒有了拉布，但建制派議員都是認真議事。曾鈺成之後笑言，他仍是立法會主席時，曾有中央官員向他指，「如果立法會很多建制派議員、沒有太多泛民，你這個立法會主席就優哉悠哉了」。對此，梁君彥笑言，「我經常都講現在有42個反對派」，因為建制派議員多了機會發表意見，而不同黨派都對某些政策有意見，例如興建墳場的選址、不發放失業援助等。