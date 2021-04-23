【新冠疫苗】16歲至29歲早上9時起可預約打針　108萬人合資格【一文看清打針須知】

▲ 16歲至29歲今(23日)早上9時起預約打針。資料圖片

本港新冠疫苗接種計劃今起進入新階段，16歲至29歲人士，今日(23日)早上9時開始可以上網預約接種，接種復必泰疫苗的最低年齡為16歲；接種科興疫苗的最低年齡為18歲，醫管局亦增加至21間普通科門診為市民接種。

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公務員事務局局長聶德權在社交網站貼文，提醒擴大新冠疫苗接種計劃正式開始，今早9時開始，16至29歲人士可預約接種新冠疫苗。新增可接種人數約有108萬人，而整個計劃涵蓋逾600萬人，佔人口88%，當中復必泰疫苗接種最低年齡為16歲，科興則為18歲。

接種復必泰疫苗需接受2次注射，並至少相隔21天，常見的副作用包括注射部位：疼痛、腫脹、疲倦、頭痛、肌肉痛、關節痛、發燒、注射部位發紅、噁心等

接種科興疫苗需需接受2次注射，並需相隔28天，常見的副作用包括接種部位疼痛、頭痛、疲乏、注射部位腫脹、痕癢、紅斑、噁心、腹瀉等

值得注意的是，在年齡限制降低後，市民只要身份證明文件顯示年滿18歲，則毋須其他證明就可接種疫苗；如未滿18歲，就先要下載疫苗接種同意書，並由家長或監護人填寫，於接種疫苗當日，帶同同意書到疫苗接種中心。

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另外，三間疫苗接種中心，會按原定計劃陸續改為接種復必泰疫苗，分別是將軍澳體育館、屯門友愛體育館，以及葵芳林士德體育館。將軍澳及友愛接種中心既提供復必泰，也同時為少數市民接種第二劑科興疫苗。

為免混淆出錯，疫苗中心將設有兩大關卡，第一關，每個中心有大型標記，清晰寫著「科興」(Sinovac) 或復必泰 (BioNTech)，而電話預約短訊會寫着「S」或「B」，中心登記人員一看就知道預約了科興還是復必泰。第二關，在打針前，接種人士身份證會接駁到醫健通系統，如果資料與預約不符，系統會有顯示，讓醫護知悉，杜絕出錯機會。

此外，聶德權早前指出，考慮到復必泰保存期有局限，接種復必泰的疫苗接種中心擬營運至9月底，提醒市民需於8月底前接種首劑復必泰，才可於9月底接種第二劑復必泰；又指復必泰供應有限，呼籲盡快預約接種，否則屆時或出現疫苗逾保存期須報廢，或至後期一窩鋒接種的情況。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：李志強、郭詩詩