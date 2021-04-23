【新冠疫苗】政府調查華大基因「假陽性」檢測事件　將按服務合約條款作出適當處分

▲ 華大基因昨仍負責如心酒店強檢工作。 曾耀輝攝

政府非常關注私營化驗所華大基因先後出現逾30宗「假陽性」檢測結果事件，並第一時間作出嚴肅跟進。為確保社區檢驗結果的質素，衞生防護中心及公共衞生化驗服務處會對華大基因化驗所展開調查，主要涉及於4月20日從社區檢測中心（兆麟社區會堂及牛頭角道體育館）、流動採樣站（屯門友愛邨及沙咀道遊樂場），及於檢疫酒店收集的樣本。

調查範圍會包括華大基因化驗所及其營運的檢測站的感染控制、化驗所的檢測準確度，及其他相關因素。如該醫務化驗所及其專業人員被發現涉及違反相關專業守則，政府會將個案呈報醫務化驗師管理委員會以作跟進。若相關檢測服務承辦商服務質素欠妥，當局除要求承辦商提交報告作出改善建議並跟進落實外，亦會考慮根據情節嚴重程度，按照相關服務合約條款作出適當處分。



相關事件涉及30宗由該私營化驗所於4月20日採集的樣本，這些樣本早前初步確認為29宗陽性及1宗「不確定」個案，檢測結果顯示樣本的病毒含量較低（大部分Ct值大於30）。按既定程序，樣本被送往衞生署公共衞生化驗服務處覆檢。在這30宗初步陽性個案中，21宗為本地個案，個案遍布全港多區，沒有聚集性和流行病學關連。同時，個別個案患者經醫院管理局隔離後所進行的病毒及抗體檢測均呈陰性結果，顯示有關個案患者可能並未受到感染。



此外，衞生防護中心較早前曾公布兩宗在4月初由內地回港後的確診個案，以及於4月17日公布一宗有關一名幼稚園老師的初步確診個案（Ct值為31），相關樣本經衞生署公共衞生化驗服務處進行覆檢，結果為「不確定」。這三宗亦涉及同一檢測服務承辦商。相關人士獲送往醫院再度進行檢測的結果亦呈陰性，並對新冠病毒抗體呈陰性。



衞生防護中心認為有關情況並不尋常，為謹慎起見邀請港大微生物學系講座教授袁國勇及其香港大學團隊視察有關化驗所。鑑於初步檢視上述個案為「假陽性」的可能性大，若相關個案的人士在隔離期間進行的檢測結果呈陰性，並對新冠病毒抗體呈陰性，他們將獲安排出院。而受個案影響而被送往檢疫的緊密接觸者，亦將在確認病毒檢測結果呈陰性後獲准離開檢疫中心。

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責任編輯 李志強