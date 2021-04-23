【強制檢測】葵涌1、2號及5號貨櫃碼頭納強檢　日出康城綠茵英文(國際)幼稚園及另外4校同須檢測

▲ 日出康城綠茵英文(國際)幼稚園納強檢。梁偉榮攝

​政府深夜發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處7個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。其中葵涌1號、2號及5號貨櫃碼頭橋面範圍、葵涌2號貨櫃碼頭辦公室，以及將軍澳日出康城綠茵英文(國際)幼稚園，均因為出現一宗或以上確診個案，被納入強制檢測公告。另外，有四間學校爆發上呼吸道感染個案，同須強檢。

4間須強檢學校分別為，大圍中文大學校友會聯會張煊昌學校、深水埗海麗邨仁愛堂龐盧淑燕幼稚園、元朗中華基督教會元朗堂真光幼稚園及元朗中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校。

任何在4月9日至22日期間，曾身處上述7個地方超過2小時的人士，須於4月24日或之前接受檢測。受檢人士若在4月20日至22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▲ 葵涌1號、2號及5號貨櫃碼頭橋面範圍、葵涌2號貨櫃碼頭辦公室納強檢。曾耀輝攝

4月22日納入強制檢測公告的大廈名單：

1. 葵涌1號、2號及5號貨櫃碼頭橋面範圍

2. 葵涌2號貨櫃碼頭辦公室

3. 沙田顯徑村嘉田苑中文大學校友會聯會張煊昌學校

4. 將軍澳日出康城綠茵英文(國際)幼稚園(日出康城)

5. 深水埗海麗邨海麗商場仁愛堂龐盧淑燕幼稚園

6. 元朗中華基督教會元朗堂真光幼稚園

7. 元朗中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校

政府今日（23日）會在下列地點增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務：

•葵涌2號貨櫃碼頭閘口

•大圍香港中文大學校友會聯會張煊昌學校

另外，位於中環愛丁堡廣場及深水埗楓樹街遊樂場的流動採樣站，均會延長服務日期至5月3日（星期一）。

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責任編輯 李志強